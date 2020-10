Harald Austad, trener i Lørenskog skiklubb, skulle egentlig vært på skitrening i Sõlden i Østerrike. Men på grunn av koronasituasjonen befinner klubben seg på sommerskisenteret på Folgefonna i Hardanger.

– Vi må være i Norge, så da ble til at vi er i Fonna for å trene hele uka. Det er alfa og omega å være ute og stå på ski allerede i høstferien, sier Austad.

Hit har flere idrettslag lagt høstferien år.

– Det er fint at vi har mulighet til dette her. Jeg er veldig takknemlig for at vi får være her og at vi ikke måtte vente helt til vinteren, sier alpinkjører Mia Bjørndalseter.

Rekordår

Da Norge stengte ned i mars på grunn av koronaviruset, så det mørkt ut for både skianlegget på Folgefonna og en rekke andre sentre.

Reiselivet på Vestlandet har generelt hatt en tøff sesong, men for skianlegget på Folgefonna er det andre boller.

I Norge: Harald Austad, trener i Lørenskog skiklubb, skulle vært i Østerrike. Foto: Tale Hauso / NRK

– Sesongen 2020 har vært den beste sesongen vi noen gang har hatt. Folk har kost seg masse på isbreen i sommer, sier Michael Iversen, daglig leder hos Fonna Glacier Ski Resort.

Sommerskisenteret har hatt 60 prosent flere besøkende enn i fjor, og 30 prosent flere enn rekordåret 2018.

– Supre forhold

– Da vi åpna, hadde vi rundt 15–6 meter med snø, og nå har vi fremdeles 1–2 meter på isen. Forholdene er supre, sier Iversen.

Isbreen gjør at snøen smelter saktere, og sesongen har vært ekstra god i år.

Vanligvis har skisenteret 110 driftsdager i sesongen. I år vil antall dager ligge på 160 dager. Skianlegget har solgt heiskort og mat i restauranten for rundt 8,5 millioner kroner, ifølge Iversen.

FORNØYD: Daglig leder Michael Iversen opplever den beste sommeren for skisenteret noensinne. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi er sikre på at det er i forbindelse med koronasituasjonen. Folk fikk ikke fikk stå på ski i utbruddsperioden, og folk ønsker nå ta dette igjen, sier han.

I påsken var mer enn 200 alpinanlegg stengt i Norge på grunn av viruset.

Kommer fra hele landet

I tillegg til skianlegget på Folgefonna, er det sommeråpent på Galdhøpiggen Sommerskisenter.

Olav Skjeldal som tilhører Kjelsås IL, har reist fra Oslo for å stå på ski på Folgefonna.

– Det er jo litt slush i bakken, men ellers er det veldig fint. Jeg synes det er kult at man kan stå på ski på en isbre og stå på ski når det er høst, sier han.

Skianlegget vil holde åpent til 11. oktober før de tar en vurdering om de kan fortsette eller ikke.