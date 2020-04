Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens alt av alpinanlegg i Norge holder koronastengt, har Kongstinden alpinsenter i Svolvær åpent som vanlig.

Ifølge Alpinanleggenes Landsforening, som organiserer 209 alpinanlegg i Norge, er Kongstind trolig det eneste alpinanlegget som holder åpent.

Kommuneoverlegen i Vågan kommune har gitt tillatelse til å holde åpent både denne uka og i påsken.

Vil ikke provosere

Kjersti Eline Tønnesen Bush forteller at de fleste er glade for at alpinsenteret holder åpent. – Men noen har reagert negativt på Facebook, sier hun. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi gjør ikke dette for å provosere noen, men for å legge til rette for trygg utendørsaktivitet for lokalbefolkningen, sier Kjersti ElineTønnesen Bush, som er leder i Svolvær alpinklubb.

I samråd med kommuneoverlegen er det innført strenge smitteverntiltak som å stenge skistua og toalettene.

– Vi har en heis som kun tar en person om gangen. I praksis er det liten eller ingen kø hos oss, sier hun.

Bush forteller Kongstinden er et lite alpinanlegget kun for lokalbefolkningen i Svolvær. Alpinklubben er en dugnadsdrevet organisasjon som har ansvar for drift av alpinsenteret.

– Våre bakker kan sammenlikne med å ha åpne langrennsløyper, mener hun.

Nedringt av andre kommuner

ÅPNET: Kongstid alpinsenter vil også holde åpent i påsken. Dette bildet er tatt 3. mars. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan forsvarer å holde åpent.

Han har også blitt nedringt av andre kommuneleger i landet som er nysgjerrig på hvilket grunnlag han har gitt sin velsignelse.

– Alpinanlegget i Svolvær er lite og oversiktlig. Heisene tar bare én person av gangen. I tillegg er det strenge tiltak i heiskøen. Det er kun mulig å stå én og én. Da vil skiene skape den avstanden som må til for at det ikke sprer seg smitte.

Etter snart tre uker med koronatiltak tror kommuneoverlegen at folk tar smittetiltakene på alvor.

– Folk er så opplyste nå at de vil ta sine forholdsregler for ikke å spre smitte.

Har mistet 30 prosent av inntektene

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening er overrasket over at Kongstinden alpinsenter holder åpent.

– Jeg skal være forsiktig med å mene noe om at det er åpent i Svolvær. Kommunelegen har sikkert tatt en avgjørelsen basert på de føringene som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Hun understreker at norske alpinanlegg er med på denne felles nasjonale dugnaden.

Men det har sin pris. Flere hundre mennesker er permitterte og Clausen anslår at anleggene har mistet 30 prosent av inntjeningen etter at de måtte stenge.

SVÆRT KREVENDE SITUASJON: Camilla Sylling Klausen i Alpinanleggenes Landsforening. Foto: Ola Matsson

– Det er ingen hyggelig situasjon. Det er en ordentlig krise vi er inne i.

Nå jobber landsforeningen hardt for å påvirke politikerne til å komme med en redningspakke som er tilpasset alpinbransjens behov..

– Nå kommer påskeuken, som er svært viktig for oss. Vi snakker om store inntektstap. Vi er helt avhengig av støtte for å unngå konkurser.

Med permitterte ansatte og stort inntektstapet vil gjøre det vanskelig å vedlikeholde heiser og annet utstyr – som gjøres om sommeren.

– Vi er i en særstilling. Vi håper å kunne komme tilbake. Men etter påsken er sesongen over og da må vi vente til neste sesong.

Døra på gløtt

SPEKTAKULÆR UTSIKT: Kongstind alpinsenter ligger i Svolvær og har utsikt utover Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

På en pressekonferanse i dag opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog at han vil legge til rette for at flere kan trene sammen, men ikke flere enn fem og tometersgrensen må følges.

Dermed kan idrettsanlegg over hele landet åpnes for trening, selv om alle konkurranser fortsatt er utelukket.

Det kan drives organisert aktivitet, men innenfor de strenge smittevernrådene helsemyndighetene har anbefalt.

Kongstid alpinsenter gleder seg over nyheten.

– Det legges opp til en fornuftig vurdering fra hvert enkelt idrettslag. I alpint stå man ikke sammen og trener. Vi står og kjører på rekke. Dette betyr at nå kan vurdere å starte opp med trening, sier Kjersti Eline Tønnesen Bush i Svolvær alpinklubb.