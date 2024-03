Kolonnekjøring på Hardangervidda

På riksveg 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring på grunn av uvær. Det melder Vegtrafikksentralen vest. Det er fire timers ventetid fra begge sider av fjellet. Bildet viser køen som venter på plass i kolonnen østover ved Leiro bom like etter kl. 13. Det er sendt ut farevarsel for snøfokk på fjellet utover dagen.