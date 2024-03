Snøfokkfare i fjellstrøk i Nord- og Sør-Norge

Meteorologisk institutt varsler om sterk østlig vind utsatte steder og perioder med snø fra torsdag kveld og begynnelsen av natt til fredag.

De sender torsdag formiddag ut varsel om snøfokkfare.

Farevarselet Meteorologisk institutt sendte ut torsdag formiddag. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

– Utfordringene med denne typen vær ser vi på de sørligste fjellovergangene mellom øst og vest. Det er typisk Hardangervidda og Haukelifjell som er mest utsatt, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NRK.

Skigåere i høyfjellet bør passe på

Han oppfordrer også påsketurgåere i de utsatte områdene til å passe på skjærtorsdag.

– Selv om det er ålreit vært nå i formiddagstimene, skal vinden øke på utover ettermiddagen og kvelden. Særlig om du er på skitur i høyfjellet, fører det med seg dårlig sikt og dårlige forhold, påpeker meteorologen.

Riksvei 7 Skulevika i retning Geilo torsdag formiddag. Foto: Statens vegvesen

Det er kombinasjonen av liten til stiv kuling med et nedbørsområde som beveger seg fra sør til nord som kan gi utfordringer. Snøgrensen er ventet omkring 800-1000 meter.

– Snøgrensen vil være varierende. Det vil være høyest snøgrense i de sørligste fjellområdene, sier Granerød.

Kan bli kolonnekjøring eller stengte strekninger

Trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad ved Vegtrafikksentralen vest, oppfordrer bilister i de aktuelle områdene til å følge med på veimelding og værmelding og planlegge turen.

– Det kan bli lokale vanskelige kjøreforhold, og kolonnekjøring eller stengte veier kan bli innført på kort varsel på enkelte strekninger. Det gjelder alle øst-vest-fjelloverganger, sier han.

Lyspunktet er at det ventes en liten bedring utover dagen langfredag. Meteorologen tror det kan bli steder med sol i Sør-Norge:

– Det er et lite værvindu fra fredag ettermiddag/kveld til lørdag formiddag. Lørdag formiddag ser ikke så aller verst ut i fjellområdene. Men utover lørdagen blir det tilskyende, med regn, sludd og snø som skal passere igjen.

Snøfokkfare også i nord

Snøfokkfare er det også varslet om nord i landet, og det er pågående.

– Et varlsel gjelder allerede nå for så å si hele Finnmark, med unntak av vidda, og deler av Nord-Troms er utsatt, sier vakthavende meteorolog i Nord-Norge Ingvild Villa.

Dette begynte onsdag, og gjelder til fredag morgen.

Kartet viser hvor det er snøfokkfare i deler av Troms og Finnmark. Foto: YR

– Akkurat nå er det en liten pause, med litt vind som holder på å dreie over til nordlig retning. Men det er fortsatt lokalt litt utfordringer, og det er meldt sterkere vind utover ettermiddagen og kvelden i dag, sier meteorologen i 11.30-tiden skjærtorsdag.

Hun påpeker at det også er et snøfokkfarevarsel for deler av Nordland, fra 400 meter og oppover.

– Så for fjelloverganger i Helgeland, Salten og Ofoten. Det begynner i kveld fra klokken 19 og gjelder fram til lørdag formiddag. Da ventes det sterk vind i kombinasjon med litt nedbør, sier Villa.

Snøfokkvarselet for deler av Nordland som gjelder til påskeaften. Foto: Meteorologisk institutt

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen nord, Fredrik Nyland, mener det kan bli store utfordringer.

– Jeg se på varselet at spesielt på Saltfjellet ser det ut som det kan bli store utfordringer fra i kveld og ut over morgendagen. Da kan vinden nå 25-26 sekundmeter i kastene, og av erfaring stenger eller går vi over til kolonnekjøring da.

Nyland sier det er håp for at det verste blåser over før det ventes større påsketrafikk søndag og mandag.