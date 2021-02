KNM «Helge Ingstad» fraktes bort

Mandag 8. februar gjennomføres fregatten KNM «Helge Ingstads» siste ferd i norske farvann. Fregatten som kolliderte med et lasteskip høsten 2018 fraktes da fra Ågotnes i Øygarden til Hanøytangen på Askøy.



På Hanøytangen skal firmaet Norscrap West hugge opp og destruere fregatten, og dette arbeidet starter i august, opplyser Forsvaret til NRK.



Fregatten skal slepes over fjorden av to slepebåter, mens én sikringsbåt og en rekke mindre fartøy skal følge operasjonen. Hele slepet starter i 8-tiden, og er ventet å ta rundt fem timer.