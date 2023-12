INP fekk inn 15.000 til julegåver

Byrådet i Bergen sa nei til å gi sosialhjelpsmottakarar julegåve. Då starta Industri- og næringspartiet ein Spleis for å samla inn pengar. Denne fekk inn like over 15.000 kroner, melder BT. I fjor brukte politikarane i bystyret 3,4 millionar kroner på julegåva.

– Me hadde eit håp om at det ville koma inn meir pengar, men alt kom jo litt brått på, seier Didrik Lexau i INP til avisa.