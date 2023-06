Naudvarsel via mobil skal varsla befolkninga om akutte og alvorlege hendingar som trugar liv og helse.

Og i dag klokka 12, i om lag 10 sekund, vil det pipa i omtrent alle mobiltelefonar i Noreg.

Rett nok om dei er oppdaterte og kopla til 4G eller 5G-nett.

Då vil det nye naudvarselet, via mobil, verta prøvd for første gong.

Klokka 12 på onsdag vil mobiltelefonar begynne å ule når myndigheitene skal testa ut det nye varslingssystemet. Du trenger javascript for å se video. Klokka 12 på onsdag vil mobiltelefonar begynne å ule når myndigheitene skal testa ut det nye varslingssystemet.

Mange millionar får varsel

Samstundes med lyd vil det dukka opp eit varsel på telefonen.

Tal frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit viser at det no er over 6 millionar mobilabonnement i Noreg.

Dette varselet fekk mange på telefonen i dag. Foto: Rushda Syed / NRK

Fagdirektør Bjørn Erik Eskedal i NKOM seier dei ikkje har nøyaktige tal på aktive telefonar i Noreg til ei kvar tid, men at dei anslår mellom 5,5 til 6 millionar.

I tillegg til mange millionar norske mobilar, kjem telefonane til alle turistane som til ei kvar tid er i landet.

Også dei skal få alarm, sidan varselet går ut til alle mobiltelefonar via basestasjonane i eit geografisk område.

Ved utgangen av april var det registrert 2,3 millionar utanlandske overnattingsdøgn i Noreg, ifølgje NHO.

Millionar av utanlandske turistar vitjar Noreg kvart år. Mange av turistane vil også få naudvarsel. Her under opninga av Bergen lufthavn Flesland i 2017. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Også lyd frå Sivilforsvaret sine anlegg

Samstundes som mobiltelefonar får alarm i om lag 10 sekund, går også alarmen på Sivilforsvaret sine 1.250 varslingsanlegg rundt om i Noreg.

Desse einingane kan ta imot Naudvarsel Ekspander/minimer faktaboks Android telefonar med operativsystem Android 11 eller nyare

Smartklokker og telefonar som har Android GO støttast frå Android 13 og nyare

Apple telefonar som er iPhone 8 eller nyare og som er oppdatert med iOS 16.2 eller nyare

Apple watch som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyare

Smartklokker som bruker wearOS (DSB.)

Desse er plasserte i byer og tettstader rundt omkring i landet, ifølgje Sivilforsvaret.

I dag vil dei senda ut eit signal som tyder «Viktig melding – søk informasjon.»

Samstundes som mange millionar mobiltelefonar skal ula, skal også sivilforsvaret sine 1.200 tyfonar også gje alarm klokka 12. Foto: Midtnytt / NRK

Dei så kalla tyfonane vil tuta i tre seriar med eitt minutt opphald mellom seriane.

– Ein så omfattande varslingsprøve vil ein høyra godt, spesielt der mange menneske er samla og mange einingar vil spela av lyd samstundes. Del gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmaste, slik at flest mogleg er førebudd og veit at dette berre er ein test, skriv Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) i ei pressemelding.

Dei oppmodar befolkinga om å gje tilbakemelding på testen via eige skjema på deira nettsider.

For å unngå varselet må telefonen stå i flymodus eller vera heilt skrudd av.