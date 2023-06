Psykolo Atle Dyregrov har arbeidd mykje med barn og vaksne som har krigstraume. Han trur ikkje naudvarselet opplevast for spesielt skremmande for dei, viss ikkje sirenelyden liknar flyalarmar.

– Men det er viktig a foreldre forklarar barna sine på ein roleg måte. Trygg dei på at testen ikkje betyr at det kjem til å skje noko, men det er bra å vere førebudd om noko skulle skje ein stor brann eller ei gassulykke ein gong. Og at vi ikkje trur det som skjer i Ukraina skal skje i Noreg, men at det likevel er godt å vere betre førebudd.

Han tilrår også å snakke lit med barna sine i etterkant om korleis dei reagerte på å få meldinga, kva dei har snakka med venesine om, og høyre om dei har nokre spørsmål.

– Kva med skulen?

– I den norske skulen så har ein tradisjon for å møte krisesituasjonar og snakke med barn om det. Mange barn er på skulen når testen skjer. Også viss det blir ein akutt fare seinare, er det godt mogleg at barnet er på skulen. Då vil det vere nyttig at dei har snakka med sine lærarar om det.