Høyesterett skal behandle anken etter Nav-drapet

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at de skal behandle anken etter Nav-drapet i Bergen.

Behandlingen gjelder både straffutmåling og sivile erstatningskrav.

Abdella Ahmed Haji ble dømt både i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett til 21 års forvaring. Han anket saken til Høyesterett, som nå har besluttet å behandle den.

– Jeg har snakket med min klient, og han er veldig glad for at han får en ny sjanse, sier hans forsvarer Morten Grimstad til NRK fredag.

Etter dommen i lagmannsretten mente Grimstad at vilkårene for forvaringsstraff ikke var oppfylt. Han mener at Haji i stedet for skulle vært dømt til fengselsstraff, slik et mindretall av fagdommerne mente.