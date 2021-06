Historisk folkefest på Brann Stadion

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag var det folkefest på Brann Stadion i timene før kampstart og det er det god grunn til.

Nå som Norge går inn i tredje fase av gjenåpningen, kan nemlig opp til 5000 tilskuere igjen få se laget sitt på hjemmebane.

Det er den største tillatte ansamlingen av mennesker på et arrangement siden før pandemien brøt ut i Norge.

At Brann Stadion skal huse dette historiske øyeblikket betyr mye for fotballagets ihuga supportere:

– Det er kjempegøy, man føler jo at man er med på noe litt historisk, sier Gisle Dal.

KLARE FOR KAMP: Gisle Dal, sønnen Isak (t.v.) og kameraten Lars Olav Heggernes Torheim, håper det blir trøkk på tribunen. Foto: Linnea Skare Oskarsen



Sammen med sønnen Isak og kameraten av sønnen, Lars Olav Heggernes Torheim, har han fulgt laget tett i flere år.

– Tror du folk kommer til å klare å tenke smittevern når gjensynsgleden tar over?

– Ja, det tror jeg. Vi har blitt så vant til avstanden at det nesten blir litt rart med nærkontakt igjen. Så galt har det blitt, men jeg håper på full trøkk, sier Dal.

ENDELIG: Venninnene Susanne Gangstø (t.h.) og Kristiane Noreide Hafsgård har ikke vært på stadionet siden desember 2019. Dette er noe de har gledet seg til lenge. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Før rungende stemmer endelig fylte stadionet med tonene fra Nystemten, etterfulgt av heiarop igjen, ventet venninnene Susanne Gangstø og Kristiane Noreide Hafsgård på et gledelig gjenmøte med spillerne.

– Det føles helt fantastisk å endelig være på stadion igjen. Jeg har ventet på dette i halvannet år, sier Kristiane Noreide Hafsgård.

– Jeg har savnet lukten av gresset og å se spillerne. Jeg er så glad for at vi fikk plasser langt frem så vi virkelig får kjenne på dette øyeblikket, stemmer Venninne Susanne Gangstø i.

GIRET: Tuva Brekke Harung (10) og far Harald Harung gleder seg til Brann-kamp. Foto: Linnea Skare Oskarsen

– Jobbet dag og natt

For å sikre en trygg tilværelse på tribunene, har det i over ett døgn vært mulig å bestille time for hurtigtesting ved inngangen til Brann Stadion.

Litt før klokken 16 hadde over 1500 testet seg.

TESTSTASJON: Brann Stadion ble rigget for flere tusen hurtigtester lørdag og søndag. Foto: Oddgeir Øystese

Daglig leder i Sportsklubben Brann, Vibeke Johannesen, antar at mellom 3500 og 4000 personer vil se Brann spille mot Odd klokken 18 i søndag kveld.

Det vil i så fall være det største antall publikummere siden Brann møtte Viking i desember 2019.

– Testingen har gått over all forventning og jeg er utrolig imponert over alle de som har rigget dette til på kort tid, sier Johannesen.

OPP MOT 5000: Daglig leder i Sportsklubben Brann, Vibeke Johannesen, antar at mellom 3500 og 4000 personer vil se Brann spille mot Odd klokken 18 i søndag kveld. Foto: SIMON SKJELVIK BRANDSETH

Hun er svært glad for å kunne ønske så mange supportere tilbake på stadion.

– Det er 4500 som har kjøpt partoutkort (sesongkort) i år selv om det var usikkert når de faktisk fikk komme på stadion igjen. Det er utrolig viktig for oss at supportene får komme på kamp, og da er det opp til oss å jobbe døgnet rundt med å gjøre alt vi kan for å tilrettelegge, sier Johannesen.

– Savnet har vært enormt!

Denne dagen har styreleder, Erlend Vågane, i Branns supporterorganisasjon Bataljonen, ventet på i lang tid.

– Det er helt fantastisk at vi endelig får se litt hvordan ekte fotball skal være, nemlig med folk til stedet. Savnet har vært enormt, vi får håpe det blir bra med trøkk fra tribunene! Sier han.

ETTERLENGTET: styreleder Erlend Vågane i Bataljonen, gleder seg til å være vitne til en fotballkamp slik den skal være – med folk på tribunene. Foto: Oddgeir Øystese

– Tror du fansen klarer å holde orden i rekkene under kampen?

– Ja, jeg tror det skal gå fint. Med et så strengt regime som det er på stadion, bør det ikke være noe problem med 5000 tilskuere. Vaktene skal passe på at folk ikke sitter der de ikke skal, sier Vågane og legger til:

– Det var 65 000 på en EM-kamp i Ungarn i går, det virker ikke så trygt. Dette derimot tror jeg skal gå uten problemer.

Da styrelederen testet seg på lørdag, var det allerede kø foran hurtigteststasjonen.

– Det var veldig godt organisert og jeg vil gjerne skryte av klubben for at de gjør dette slik at så mange som mulig med sesongkort får gå på kamp, sier Vågane.