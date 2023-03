Her kjem Europas første fabrikk for grøn ammoniakk

Vidar R. Jensen, professor ved kjemisk institutt, UiB

– Dette er svært gode nyheiter. Grøn ammoniakkproduksjon i Skipavika og Korgen vil bidra til å redusere CO2-utsleppa samtidig som meir grøn ammoniakk blir tilgjengeleg til kunstgjødselproduksjon og som miljøvennleg drivstoff. Alle slike initiativ som det SkiGA no legg fram bør derfor helsast velkommen. Likevel inneber også dagens teknologi for framstilling av grøn ammoniakk store energitap. Håpet er at framleis teknologiutvikling på sikt vil redusere desse tapa og gjere den grøne ammoniakken endå meir miljøvennleg.

Narve Mjøs, leiar Grønt Skipsfartsprogram

– Vi synest desse planane er veldig spennande! Grønt Skipsfartsprogram har jobba med ammoniakk som drivstoff i ei rekkje pilotar, og meiner ammoniakk er ei av dei mest lovande løysingane som skipsfarten kan ta i bruk for å redusere klimagassutsleppa. Ei av hovudutfordringane er tilgang på konkurransedyktig prisa drivstoff, og det er avgjerande at produksjonsvoluma aukar. I tillegg blir det veldig viktig at det i ein overgangsfase kjem på plass økonomiske støtteordningar som dekkjer kostnadsgapet mellom ammoniakk og tradisjonelt drivstoff – og vi er derfor svært spente på oppfølginga til regjeringa av stortingsvedtaket om differansekontraktar.

Asbjørn Torvanger, Cicero

– Ammoniakk og hydrogen er interessante drivstoffalternativ for ekspressbåtar og andre skip der elektrisk drift fungerer dårleg grunna for lite og dyr batterikapasitet, og ruteopplegg som gjer lading vanskeleg. Men produksjon av ammoniakk frå elektrisitet og bruken av ammoniakk til drivstoff medfører store energitap, slik at elektrisk drift er best der dette er mogeleg. I alle tilfelle krevst det nok fornybar kraftproduksjon i Noreg, og her blir det store utfordringar framover p.g.a. auka etterspurnad frå elektrifisering av transport og industri, og dessutan planar om utbygging av ny grøn industri. Dette vil samla sett bety høg kraftpris framover og vanskar for delar av eksisterande industri. Det finst mange planar for etablering av fabrikkar for ammoniakk- og hydrogenproduksjon på Vestlandet, så eg stiller meg spørsmål om dette vil bli lønsamt med tanke på forventa kraftpris, tilstrekkeleg stor etterspurnad frå skipsfarten, og kostnaden samanlikna med andre drivstoff.