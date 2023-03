Har du lukta på ei flaske salmiakk nokon gong?

Då har du kjent lukta av ammoniakk blanda med vatn.

Dette stinkande stoffet, som kan vera dødeleg for levande organismar, er no med og gjev håp om å redusera klimagassutsleppa frå skipsflåten.

Innanfor denne porten står ein vanleg skipsmotor, men som går på uvanleg drivstoff. Håpet er å kutta klimagassutslepp. Foto: Olav Røli / NRK

For innan 2030 skal Noreg redusere sine utslepp frå innanriks skipsfart og fiskeri med 50 prosent.

Globalt skal det same skje innan 2050.

Samstundes som ambisjonane er høge, vert det meste av skipstrafikken framleis drive med tungolje eller diesel.

– Utviklinga går ikkje raskt nok, seier Liv-Elisif Kalland i miljøstiftinga Zero.

Innan 2030 har Noreg som mål å kutta femti prosent av alle utslepp frå skipsflåten. Då må ein ta i bruk anna drivstoff enn tungolje. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Stor interesse for testprosjekt

Inne i ein hall på Heiane på Stord står den store skipsmotoren «Arja».

Sidan starten av januar har den vore fora med diesel, men også meir og meir ammoniakk.

– Interessa har vore stor. Det er noko anna å sjå dette «live» på ein stor skipsmotor i staden for på ein powerpoint-presentasjon, seier Kjell Storelid.

Den tidlegare sølvmedaljevinnaren frå OL på Lillehammer i 1994 er prosjektleiar i teknologiselskapet Wärtsilä.

For to år sidan starta konsernet testing i den finske byen Vaasa. Men no har dei fått på plass ein fullskala teststasjon på Stord.

Den første i sitt slag i verda.

– Me lærer noko nytt kvar dag, seier prosjektleiaren.

Målet er å testa ammoniakk over lang tid som drivstoff, og sjå kor mykje av stoffet dei kan blanda inn.

– I går køyrde me 50 prosent ammoniakk og 50 prosent diesel, fortel Storelid.

Denne motoren er vanleg i veldig mange skip, men då med fossilt drivstoff. Her er han sett opp for å gå på ammoniakk. Foto: Olav Røli / NRK

Karbonfritt alternativ

Prosjektet har allereie vekt merksemd.

Under Oljemessa i Stavanger 2022 fekk dei tildelt innovasjonsprisen av olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Juryen uttalte at det å utvikla nye og meir miljøvennlege løysingar vil gjera skipsbransjen meir berekraftig i framtida.

– Ammoniakk er eit av dei karbonfrie alternativa, som me har veldig stor tru på, seier Storelid.

Under testing av skipsmotoren kan ein ikkje gå inn i motorrommet. Ammoniakk kan nemleg vera dødeleg. Foto: Olav Røli / NRK

Frå kontrollrommet følgjer han med på korleis motoren oppfører seg.

Å gå inn i motorrommet medan motoren brukar ammoniakk går ikkje.

Ammoniakk Ekspandér faktaboks Ammoniakk er ein kjemisk forbindelse av nitrogen og hydrogen. Fargelaus gass, med stikkande lukt. Lett løyseleg i vatn. Kjemisk formel NH3. Salmiakk er ein ammoniakk blanda med vatn. Er rekna som å vera ein energiberar. Inhalasjon av ammoniakkgass i høge konsenstrasjonar kan gje alvorlege symptom og dødsfall. Stoffet kan også vera etsande. Kjelde: Store norske leksikon og Helsenorge

Om det oppstår ein lekkasje av gassen, kan det vera fatalt.

Difor er motorrommet stengt.

– I starten skal me ha både belte og bukseselar. Men noko av det me skal finna ut er jo sjølvsagt kva som skal til for at me skal kunne gå inn i motorrommet under køyring. Det må ein jo på eit vanleg skip, seier Storelid.

Kjell Storelid er prosjektleiar i Wärtsilä. Han har stor tru på ammoniakk som karbonfritt alternativ. Foto: Olav Røli / NRK

Stor skepsis

Nettopp faremomenta med ammoniakk gjer at skepsisen til bruk er stor.

– Ammoniakk er svært giftig og etsande for levande organismar, seier Anders Valland, forskingsleiar i Sintef Ocean.

Dei følgjer utviklinga tett, og innrømmer at dei har ein god del fordommar mot stoffet.

Ved brenning oppstår det også fare for utvikling av lystgass, ein gass som har enorme klimagassutslepp.

Lav- og nullutslippsteknologi til sjøs Ekspandér faktaboks Flere teknologier regnes som lav- og nullutslipp til sjøs.

For kortere strekninger er strøm og batteri det mest naturlige alternativet.

og det mest naturlige alternativet. For lengre strekninger er hydrogen og den kjemiske slektningen ammoniakk en mulighet.

og den kjemiske slektningen en mulighet. I tillegg er biogass et alternativ. Biogass medfører, som vanlig gass, utslipp av CO₂. Men fordi gassen kommer fra avfall og andre kilder som regnes som en del av kretsløpet, teller biogass med som en klimavennlig løsning.

et alternativ. Biogass medfører, som vanlig gass, utslipp av CO₂. Men fordi gassen kommer fra avfall og andre kilder som regnes som en del av kretsløpet, teller biogass med som en klimavennlig løsning. I mange tilfeller vil det være aktuelt med en kombinasjon av ulike teknologier. For eksempel kan man ha hydrogendrift med en reserveløsning basert på gass om bord.

Samstundes er dei interessert i å læra meir.

– Som forskar er det fantastisk at det finst så mange alternativ til fossilt brennstoff for skip. Men eg forstår at det kan vera krevjande å vera reiar, seier han.

– Kva er det beste drivstoffet for å redusera klimagassutslepp frå skipsflåten?

– Hadde eg visst det, hadde eg ikkje hatt jobb. Samstundes er det veldig spennande å jobba i Noreg med desse spørsmåla. Noreg er langt framme i verda i å pusha industrien til nye løysingar, svarar han.

Det er mange varsellampar med bruk av ammoniakk. Her vert gassen lagra. Foto: Olav Røli / NRK

Reiarar fryktar feilinvesteringar

Liv-Ellisiv Kalland i Zero meiner ny teknologi vil krevja store investeringar for mange reiarlag. Og at fleire difor vegrar seg for å ta i bruk ny, og usikker teknologi.

– Testing og bygging tek lang tid. Ein båt er ein stor investering som gjerne er bygd for 30 år, og ein vil ikkje investera feil. Me treng ei utvikling som går raskare, seier ho.

Kalland meiner ein må tenkja på mange ulike drivstoff, både hydrogen, ammoniakk, biodrivstoff og biogass, og straum for å nå klimamåla.

Utsleppa frå motoren vert nøye overvaka. Foto: Olav Røli / NRK

Tilbake i kontrollrommet på Stord meiner skeisehelten frå Lillehammer at ein nærmar seg oppløpssida for ammoniakk på skipsmotorar.

– Vår motor går jo på ammoniakk i dag. Det har jo testane våre vist. Så me kunne gjerne tenkt oss eit pilotprosjekt om bord i eit skip.