Her fullfører Synneve halvmaraton tross senplagene fra korona

Tidligere i år gå Helsedirektoratet ut en nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19. Planen skal blant annet sikre at kunnskapen som finnes om ettervirkningene etter covid-19 systematiseres. I tillegg skal planen sørge for videre forskning på feltet.

Det er også utviklet faglige råd som skal sikre riktig oppfølging av koronapasienter.

Det skal etableres egne klinikker for koronapasienter med senskader i alle helseregioner.

Dette oppdraget har helseregionene tolket litt forskjellig:

Helse Sør-Øst:

Alle helseforetak skal sørge for at pasienter som henvises med senfølger etter covid-19 får et behandlingstilbud tilpasset pasientens behov. Kun pasienter med langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon og hvor funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale senfølgeklinikker. Det er Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus som har ansvar for de regionale klinikkene. Sykehusene har allerede etablert et døgntilbud for pasienter med alvorlige forløp, samt et poliklinisk tilbud for pasienter med moderate forløp.

Helse Nord:

Det er etablert en «Covid senfølgeklinikk» ved fysikalsk medisinsk poliklinikk ved UNN Tromsø. Poliklinikken har betydelig kompetanse på den aktuelle problematikken, og har funksjon som 3.-linjetjeneste i Helse Nord. De tilbyr i dag tverrfaglig utredning og mestringshjelp til personer med mistenkt eller bekreftet CFS/ME, og har dermed relevant kompetanse til også å kunne gi et tilbud til personer med alvorlige senfølger etter covid-19.

Helse Midt-Norge:

Seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Ålesund sykehus tilbyr rehabilitering til pasienter som har senfølger etter gjennomgått covid-19. Noe uklart om et tilbud vil bli etablert ved St. Olavs hospital HF også.

Helse Vest:

Helse Stavanger og Helse Bergen etablerer tverrfaglige regionale senfølgeklinikker (for eget opptaksområde), for utredning og diagnostisering av pasienter som får langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter akuttforløpet med covid-19, der funksjonsnivået blir påvirket i uttalt grad.