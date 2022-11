Her «leker» Daniel (20) eksamen for å dempe nervene: – Det er mye nytt

– Det er mye nerver. Jeg må være ærlig på det.

Daniel Nygård (20) studerer fysikk ved Universitetet i Bergen.

Snart nærmer det seg eksamen. For hans del: Livets første. Det gruer han seg til.

For på grunn av koronapandemien ble alle eksamenene på videregående avlyst.

Derfor står han tett i tett i kø inn til et liksom-eksamenslokale sammen med rundt 150 andre studenter.

– Et sånt oppsett har jeg ikke sittet i siden tiende klasse, sier han.

Hele 150 studenter møtte opp til en prøveeksamen på Universitetet i Bergen (UiB). Et tilbud til pandemikullene. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Skummelt og skremmende

Mange er i samme båt. Derfor tilbyr Universitetet i Bergen (UiB) nå en øvelse i eksamen, før den ekte eksamen.

Her skal de registrere seg med legitimasjon, åpne en falsk oppgave på rett sted i nettleseren og levere korrekt. Når man skal levere, skal man rekke opp hånden.

Og eksamensvaktene skal være like strenge som vanlig.

Prorektor Pinar Heggernes ved UiB forstår at det er en helt egen situasjon å sitte i en sal når det er helt stille.

– Jeg har veldig forståelse for at det kan være litt skummelt og skremmende. At de får prøve seg nå, tror jeg kommer godt med.

Leder Aksel Haukom ved Studentparlamentet synes det er riktig å hjelpe studentene som kanskje har dårligere forutsetninger for å fullføre eksamen.

– Vi var usikker på hvor godt det ville treffe. Men dette viser at dette er et veldig nødvendig tiltak, sier han.

Prorektor Pinar Heggernes ved Universitetet i Bergen (t.h.) forstår at elevene synes det er skummelt og skremmende med eksamen. Her sammen med leder Aksel Haukom ved Studentparlamentet. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Må jobbe hardt for å føle deg trygg

Studentene skal ikke gjennom en full eksamen.

Alt er over på bare 20 minutter.

Selv om ingenting er på ekte, er det god hjelp.

– Det er mye nytt. Det er viktig å få kontroll på nervene. Slik at når du faktisk har eksamen kan ha fokus på oppgavene, ikke formalitetene, sier Nygård.

Også student Mia Duric (19) benytter seg av tilbudet.

– Det er nervepirrende. Du må jobbe ekstra hardt for å føle deg trygg, sier hun.

Student Mia Duric (19) takket ja til tilbudet om test-eksamen. En liksom-eksamen som er over på 20 minutter. – Det er nervepirrende, mener hun. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Flere læresteder tilbyr hjelp for studentene som gruer seg til eksamen.

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr en digital demoeksamen. Noen fakulteter tilbyr også egne demoprøver.

Universitetet i Tromsø (UiT) har stand der studentene kan spørre om alt de lurer på rundt eksamen.