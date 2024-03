Helse Bergen frikjent i Hordaland tingrett

Helse Bergen er frikjent, kommer det fram i en dom fra Hordaland tingrett. De var saksøkt for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp da en gutt døde på sykehuset 19. januar 2022.

Gutten, Ole, døde fem dager etter fødsel på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.

Retten mener at årsaken til at Ole døde

ikke primært er å finne i manglende eller feilutformede rutiner eller forhold som kan karakteriseres som systemsvikt.

På grunn av dette ser retten at Helse Bergen HF frifinnes, og at retten ikke behøver å drøfte omfanget av et eventuelt erstatningskrav.