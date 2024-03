Havarikommisjonen får ekspertise fra USA for helikopterhavariet

– Helikopteret som havarerte utenfor Sotra onsdag, er amerikanskprodusert. Dermed er to personer nå på vei fra Sikorsky i USA, for å bistå i etterforskningen av havariet.

Det opplyser avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen til NRK.

– Disse to personene blir så med oss til England, hvor ferdsskriveren fra helikopteret skal analyseres, sier Halvorsen og er håpefull for hva videre etterforskning vil avdekke:

– Vi har et godt utgangspunkt for etterforskningen. Dette med tanke på den ekspertisen vi nå får, samt vitnesbyrd fra overlevende og det faktum at vraket er relativt intakt. Selve nøkkelen ligger i ferdsskriveren som vi håper kan gi gode svar, sier Halvorsen til NRK.