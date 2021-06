Klaget på avføring og urinering over alt etter festing – her kommer kriseløsningen på plass

Nygårdsparken har siden mai blitt sett på som Bergens «nye festivalområde». Med fint vær har det vært store folkesamlinger i parken.

Likevel har det vært et stort problem; parken mangler toalett.

Forrige uke skrev NRK om toalettmangelen, som har ført til både tiss og avføring flere steder i parken.

I dag satte Bergen kommune opp to toalettkabiner på en parkeringsplass like ved parken.

– Etter flere uker med festligheter i parken, som har medført en del urinering i hager til folk som bor i området, har vi bestemt oss for å sørge for midlertidige toalettfasiliteter denne sommeren, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG).

ALTERNATIVT TOALETT: Besøkende i Nygårdsparken har urinert i busker. Foto: privat

– Antar at folk har folkeskikk

Han forklarer smittefrykt og et ønske om ikke å oppfordre til festing i parken som årsak til at det har tatt tid å få på plass en ordning.

– Vi ønsker ikke oppfordre for mye til at folk samles. Men nå har vi vurdert at det er mye folk som samles, det er mange som tisser i nabolaget og det er ikke greit, sier Bakke til NRK.

Byråden antar at folk nå har folkeskikk nok til å bruke de nye toalettene, som Bakke estimerer vil koste kommunen 250.000 kroner.

– Folk har gått i hagene til folk for en grunn; de har et behov. Nå dekkes dette behovet, og da antar jeg at folk også har folkeskikk til å gå på toalettet når de har muligheten til det, sier Bakke, som selv testet fasilitetene mandag.

FASILITETER: Dette er alternativet som skal friste mer enn nabohager og busker ved Nygårdsparken i Bergen. Kommunen lover hyppig rengjøring. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Blir stående ut august

De to toalettene er unisex, og vil være åpne hele døgnet. Planen er i tillegg å sette opp et handikaptoalett så snart som mulig.

Toalettene blir etter planen stående ut august.

– Så håper jeg at denne tilretteleggingen ikke fører til mer støy, og jeg vil igjen oppfordre til folkeskikk.

På grunn av pandemien vil toalettene bli vasket hyppig.

– Det er mange naboer som har gitt tilbakemelding på at dette ikke fungerer godt nok. Det var en litt ny situasjon som kom denne våren. Det har vi ikke sett før. Derfor var det viktig å få på plass en god løsning, som fungerer både for naboene og de som ønsker å kose seg ute i finværet.

Byråden legger til at om noen år vil nedre deler av parken være ferdig rustet opp. Da vil det komme permanente toaletter.

RESTER: Det er rester i parken etter hyppige toalettbesøk. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Nabo: – Kjempepositivt

Nygårdsparken har blitt mye brukt, noe som har ført til utfordringer for dem som bor rundt parken.

En av dem er Terje Årsvoll Olsen. For en uke siden viste han NRK rundt i parken. Da var han oppgitt over at folk «tisset og bæsjet overalt».

Nå er han glad for at kommunen har tatt grep.

– Det er kjempepositivt at de tar behovet på alvor. Så håper jeg at de skilter godt slik at det er mulig å finne dem. Ikke minst at folk benytter seg av dem.

GJENNOMSLAG: Terje Årsvoll Olsen bor like ved Nygårdsparken i Bergen. Forrige uke krevde han at Bergen kommune løste toalettmangelen i parken. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Olsen skulle likevel ønske at han og de andre naboene hadde blitt hørt tidligere.

– Det er synd det ikke har skjedd for lenge siden, men det er bra å bli hørt.

Toalettene er en seier. Likevel er han og de andre naboene til parken ikke helt i mål.

– Neste utfordring nå er støyet. Det er blitt en arena der det spilles så forferdelig høy musikk til langt ut på natten.

Olsen mener det burde vært reguleringer på støy i parken, slik det er andre steder.

– Det er noe som heter at det skal være fred etter klokken 23.