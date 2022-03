Full strid om utanlandske treslag i Noreg

– Det er som forventet at Naturvernforbundet, Sabima, Botanisk forening og WWF Verdens naturfond krever full stans i planting av «pøbelgran». Miljødirektoratet vurderer imidlertid ikke «frislipp» i bruk av fremmede treslag, slik det ytres fra disse organisasjonene. Bruken av utenlandske treslag vil være strengt regulert. At myndighetene åpner opp for å plante utenlandske treslag som får stå til over fertil alder, der disse gir vesentlig bedre vekst og avkastning, er positivt. Dette betyr ikke at ulemper for naturmangfoldet ikke lenger skal tas med i regnestykket. Når grunneier pålegges ytterligere plikter, som spredningskontroll, knyttet til bruk av utenlandske treslag, mener vi dette i liten grad vil slå negativt ut for det biologiske mangfoldet. Det er en uriktig presumpsjon at noe som er positivt for skogbruket automatisk er negativt for noe annet.

– I en verden hvor trevirke er et knapphetsgode og samfunnet mener substitusjonseffekten av å bruke mer tre er stor, må man ta høyde for at man noen steder kommer veldig mye lenger med utenlandske treslag både når det gjelder produksjon, CO₂-fangst og etablering av ny skog. Det er viktig å påpeke at bruken av utenlandske treslag gjelder en liten andel av skog i Norge. Sitka, som kanskje er det mest utbredte og mest utskjelte fremmede treslaget til skogproduksjon, er plantet på 0,4 % av Norges skogareal.

– Skogbruket ser også at det har vært foretatt tidligere uheldige plantinger med fremmede treslag på steder som det på nåværende tidspunkt ikke er gunstige planteplasser, men i dag er nye plantinger underlagt helt andre kriterier og blir plantet på andre areal hvor effekten for biologisk mangfold er minst. Man skal se på disse tiltakene med datidens briller. Arealer hvor det i dag brukes offentlige midler til fjerning av utenlandske treslag, ville ikke vært aktuelle som planteplasser for fremmede treslag i dag. Det er derfor feil å bruke gamle synder som argumentasjon for ikke å skulle gi tillatelser i dag.

– Det foreligger også mye forskning bak konklusjonen om ikke å forby planting av fremmede treslag, noe Miljødirektoratet selv var med på å konkludere med. Her legges det også til grunn at det uomtvistelig er slik at fremmede treslag binder mer CO₂ (siden volumtilveksten er større enn for stedegne treslag).

– Avslutningsvis legger vi til at naturens vilkår og skognæringens rammevilkår i stor utstrekning er de samme. Vi har ingen intensjoner om å sage av greinen vi sitter på.

Uttalelse fra Skognæring Kyst SA ved Rune Hedegart

– Skognæringa Kyst SA mener det er gledelig å registrere at myndighetene nok en gang har konkludert med at fornuftig bruk av treslag med utenlandsk opprinnelse er positivt. Denne avgjørelsen er tatt på bakgrunn av at treslagene allerede finnes i landskapet og flere av dem forynger seg naturlig, noe som betyr at det kommer gjenvekst av seg selv uten plantingen. Disse treslagene leverer viktige samfunnstjenester i form av verdiskaping og opptak av CO₂. Vi er positive til at skogeier skal ha et ansvar for kontroll av uønska spredning i en ansvarssone rundt plantefeltet. Vi tror dette er helt nødvendig for å kunne forvalte treslagene. Et forbud mot planting av de aktuelle treslagene ville ført til mindre mulighet til spredningskontroll, fordi skogeierne ikke vil motiveres til innsats.

– Langs kysten gir sitka- og lutzgran store muligheter til å produsere trevirke og fange CO₂ på steder der de innenlandske treslagene ikke trives så godt. Nibio har i rapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» kommet til at produksjonen hos sitkagran i gjennomsnitt er 86 % høyere enn hos vanlig gran i Nord-Norge, mens forskjellen var 38 % på Vestlandet. Lutzgran gir opp imot samme resultat som sitkagran. Jo større produksjonen er, jo mer CO₂ fanges opp, og jo mer fornybart materiale leveres til bruk i det grønne skiftet. Etablering av skog har generelt sett et enormt potensial til å fjerne CO₂ fra atmosfæren på en billig og sikker måte, som samtidig gir samfunnet verdifulle ressurser. Bruk av sitkagran øker denne muligheten betydelig. Klimaeffekten av å bruke sitkagran understøttes av en ny britisk studie, der de konkluderer slik: «Kommersiell skogplanting kan gi effektive utslippskutt av klimagasser som er robust for fremtidige avkarboniseringsmuligheter og trebruk.» I undersøkelsen er det sitkagran som gir langt best klimaeffekt, på grunn av den store produksjonen.