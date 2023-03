Frykter mer kø i Bergen med Sotrasambandet

Byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) frykter nytt Sotrasamband, som skal stå ferdig i 2027, vil føre til stor trafikkøkning i Bergen. Hun sier til BA at denne veien, kombinert med ny vei Os-Bergen, vil øke trafikken veldig mot sentrum. Til BA sier hun at kollektivfelt for busser må ha prioritet.