Fryktar for turistbåt i Hardanger

Reiselivsdirektøren i Hardanger reagerer på kuttforslaget til fylkeskommunen på turistbåtruta i Hardanger.

Andreas Skogseth i Visit Hardangerfjord meiner Hardanger vil tape stort då ein ikkje har eit likande tilbod for å oppleve alle Hardanger-kommunane.

Han legg til at hurtigbåten knytter regionen og bygdene i Hardanger saman på ein god måte. I tillegg til at turistane får eit godt alternativ for kollektivtransport i Hardanger.

Vestland fylkeskommune vil spara totalt 100 millionar kroner på kutt i kollektivtilbod til neste år. Årsaka er auka kostnader. Ved å kutte tilskot til turistbåtruta vil dei spare fire millionar kroner.

Skogseth er redd for at om turistbåten fell ut av budsjettet, vil den mest sannsynleg forsvinne frå Hardanger for godt.