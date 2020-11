Forsøkt fengsla laurdag – knivstakk to kvinner tysdag

Det var dyster stemning i Svelgen i går kveld. Kvinna tok fram ein tapetkniv inne på biblioteket i sentrum og gjekk til åtak på dei som jobba der.

Ho truga også fleire som var på biblioteket, blant dei fleire born.

Folk i bygda har dei siste vekene følt på frykt etter fleire episodar med truslar, fleire av dei med kniv.

Forsøkte å kjøpe knivar

Sist laurdag blei kvinna pågripen av politiet og framstilt for varetektsfengsling i Sogn og Fjordane tingrett.

Men dommar Knut Broberg var tydeleg i sitt svar: Kvinna er psykisk sjuk og har ingenting i fengsel å gjere.

Kvinna blei lauslaten og reiste tilbake til Svelgen. Tysdag gjekk ho til åtak med ein tapetkniv. Etter denne hendinga er ho no teken hand om av helsesvesenet. Ho er også sikta av politiet etter hendinga, men den endelege siktinga er førebels ikkje klar.

NRK veit at kvinna hadde forsøkt å kjøpe fleire knivar og skarpe gjenstandar i butikkar tidlegare på dagen, men blitt nekta det.

– Fell mellom to stolar

Forsvarar Lene Knapstad er ein av dei som den siste tida har forsøkt å få hjelp for kvinna, som flytta til Svelgen for ein månad sidan.

– Det er ein situasjon der eg som forsvarar og andre rundt ho har vore i kontakt med helsevesen og prøvd å sørge for meir hjelp enn det ho har fått. Utan at vi har lukkast med det, seier Knapstad til NRK.

Kvinna har tidlegare vore igjennom ei rettspsykiatrisk vurdering. Der blir det peika på at kvinna er psykotisk, har fleire alvorlege diagnosar og treng behandling – ikkje straff.

Forsvararen vil ikkje fordele skuld mellom politi og helsevesen. I alle fall ikkje enda.

– Men ho fell mellom to stolar og har ikkje fått den hjelpa ho burde ha fått, seier Knapstad til NRK.

Brannvesenet greip inn

Frivillige klarte å stoppe kvinna tysdag og få ho ut frå biblioteket. Dei klarte å halde ho på avstand med hjelp av stolar som skjold.

Etter kort tid gjekk mannskap frå det kommunale brannvesenet til pågriping og den lokale politisjefen rykte ut på eige initiativ.

Først ein time seinare var mannskap frå politistasjonane i Førde og Florø på plass.

Ein av dei frivillige som gjekk inn i situasjonen var Bjørn Inge Furset Vadstein.

Dagen etter er han prega av det som skjedde.

– Eg synest det er gale at det må bli personskade før det blir gjort noko med det, seier Vadstein.

– Alvorlege hendingar

Arne Johannessen er politisjef i Sogn og Fjordane.

Han stadfestar at verken politi eller helsevesen har klart å hindre at kvinna har truga folk i Svelgen ved fleire høve.

– Det betyr at vi ikkje klarer å verne innbyggjarane i alle situasjonar. Det er alvorlege hendingar der vi ser at verken politi eller helsevesen har nok verktøy til å hindre alvorlege hendingar.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Bremanger, Randi Ytrehus, seier ho ikkje kan kommentere kva hjelp kvinna eventuelt har fått frå kommunen i forkant av hendinga.

– Det som er samfunnsoppdraget til kommunen er å gi helsehjelp til alle innbyggjarar, eg kan ikkje kommentere enkeltsaker, seier Ytrehus.

Opprettar tilsynssak

Fylkeslege Helga Arianson opplyser om at dei kjem til å opprette ei tilsynssak etter hendinga i Svelgen.

– Politi og helse har visst om situasjonen til jenta over tid, og ho blei forsøkt framstilt for fengsling førre helg. Kva tenker du om at ho verken vart innlagt eller fengsla?

– Det har eg ikkje nok informasjon til å uttale meg om, seier fylkeslegen.

FYLKESLEGE: Helga Arianson seier dei opprettar tilsynssak etter hendinga. Foto: Ina Romslo Rønning / NRK

– Kven har ansvaret for at det gjekk som det gjekk?

– Det er noko det vi skal prøve å undersøke ved å gjennomgå hendinga og tilbodet kvinna har fått og får, seier Arianson.