MDG-topper vil ha Norge med i EU – ber partiet om ja til folkeavstemning

– Vi foreslår å starte debatten om norsk EU-medlemskap i MDG, og at partiet skal bli en pådriver for at denne debatten skal starte i det norske samfunnet, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG.

Han og partikollega Lan Marie Nguyen Berg mener at situasjonen i Ukraina og klimakrisen gjør at Norge nå bør vurdere å bli med i unionen. Hansson påpeker at EU er en verdensledende pådriver for klimapolitikk.

Forslaget skal fremmes på partiets landsmøte neste uke.

– Invasjonen av Ukraina har endret Europa over natten. Vi mener at nå som EU har blitt en enda viktigere samarbeidsarena, så må vi ta den diskusjonen, sier Berg.

– Det er en diskusjon som vi omtrent ikke har hatt siden 1994. Det betyr at 28 årskull, meg selv inkludert, ikke har fått lov til å ta stilling til om Norge skal være medlem av EU, sier hun.

Helt konkret vil de at partiet skal jobbe for en folkeavstemning som avklarer om Norge skal gå i forhandlinger om mulig EU-medlemskap.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, mener det haster å få i gang EU-debatten. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Deretter skal en eventuell fremforhandlet avtale om EU-medlemskap legges fram for en folkeavstemning, som vil avgjøre om Norge blir EU-medlem eller ikke.

– Vår verdensdel står i brann. EU er vårt aller viktigste ankerfeste sikkerhetspolitisk, kulturelt, næringslivsmessig, og ikke minst miljømessig. Vi har Nato, men EU er veldig mye mer enn Nato, sier Rasmus Hansson,

– MDG har tatt denne debatten mange ganger. Hva er grunnen til at dere skal lykkes med å komme fram til et resultat nå?

– Problemet de siste 28 årene er at vi ikke har fått sparket opp en ordentlig debatt, for vi har ikke hatt et ordentlig mål med debatten. Nå foreslår vi en folkeavstemning om vi skal søke medlemskap i EU. Da vil vi kunne ta den debatten ordentlig, sier Berg.

Dette er endringsforslaget: Ekspandér faktaboks Norge skal inngå i forpliktende overnasjonale avtaler med EU som setter mest mulig ambisiøse standarder for en rettferdig, sirkulær økonomi og for klima, natur og energi i Europa.

MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU.

MDG vil jobbe for en folkeavstemning som avklarer om Norge skal gå i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. En eventuell fremforhandlet avtale om EU-medlemskap skal legges fram for en folkeavstemning som vil avgjøre om Norge blir EU-medlem eller ikke.

For MDG er det avgjørende at en eventuell avtale om medlemskap i EU styrker sikkerhet, demokrati, og en offensiv klima- og naturpolitikk; sikrer Norge økt innflytelse over EU-politikk som er viktig for Norge; og ivaretar hensyn til energisikkerhet, arbeidsmarkedet, landbruk, fiskeri og spredt bosetting. Forslaget blir fremmet av Rasmus Hansson (stortingsrepresentant, Oslo), Lan Marie Nguyen Berg (stortingsrepresentant, Oslo), Tommy Reinås (distriktspolitisk talsperson og gruppeleder i Trøndelag MDG), Carl Johansen (utenrikspolitisk talsperson og gruppeleder i Møre og Romsdal MDG og Thomas Johansen (fylkesleder i Nordland MDG)

Mener EU-debatten må prioriteres

MDG-toppene mener EU-debatten er blant de viktigste sakene som nå bør prioriteres.

– Hvordan vi i Norge forholder oss til våres nærmeste naboer og hvordan vi skal bidra på løsninger til de viktigste problemene i vår tid, enten det er klima, flyktninger, sikkerhetspolitikk eller framtidens arbeidsplasser, må vi gjøre i samarbeid.

Lan Marie Nguyen Berg, stortingsrepresentant for MDG, mener EU har blitt en enda viktigere samarbeidsarena enn tidligere. Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

– Og da er EU-debatten en viktig debatt å ta, sier Berg.

Hansson understreker at det haster å få i gang en ordentlig diskusjon.

– Vi må ta debatten nå. Vi kan ikke fortsette 28 år med ikke-debatt om EU, når vår verdensdel står i flammer, mener Hansson.

Snur seg til Høyre

Tidligere denne måneden vedtok Høyre at partiet skulle «innta en ledende rolle i en ny norsk EU-debatt». Det mener MDG-toppene var en god beslutning.

– Det synes jeg er bra, og vi vil også være med på det. Vi mener at MDG er en viktig kraft i norsk politikk for å bidra til mer internasjonalt samarbeid rundt de viktige spørsmålene i vår tid, sier Berg.

– Det er jo ikke noe særlig stemning for å søke EU-medlemskap i Norge, hvordan skal dere få gjort denne debatten reell?

– Jeg tror utfordringen har vært at vi ikke har hatt en debatt. Vi har ikke tatt stilling til det samarbeidet som EU nå har blitt. Invasjonen av Ukraina har endret bildet dramatisk, da må vi også endre oss, sier Berg.

– Meningsløst å ta det opp

Forslaget fra MDG-toppene møter motstand i partiet.

– Jeg synes det er hårreisende at de fremmer dette forslaget. Det er helt meningsløst å ta det opp når vi er et parti av vår størrelse. Vi er ikke store nok til å kunne skyve mennesker ifra oss, sier Frode Elias Lindal.

MDG-medlem Frode Elias Lindal vil stemme imot forslaget om EU-debatt på landsmøtet neste uke. Foto: Reidun Mortensen

Han er leder av Alta MDG, men presiserer overfor NRK at han i denne sammenhengen uttaler seg som partimedlem.

– Jeg mener det er prinsipielt feil for Norge å søke EU-medlemskap. De markedsliberale grunnverdiene i EU ikke er forenlig med MDGs politikk.

– Mange grupper har havnet utenfor i EU-systemet og motreaksjonen blir ofte nasjonalisme og populisme, sier han.

Lindal skal delta på MDGs landsmøte neste uke. Han sier til NRK at han kommer til å stemme imot forslaget om EU-debatt.

– EU står for grunnleggende prinsipper som vi ikke bør stille oss bak, sier han.