SISTE: Ordførar Rune Bakervik (Ap) har bede Roger Valhammer (Ap) halda fram som byrådsleiar. Valhammer seier han er letta over avklaringa som kom i kveld.

Det har vore fullt politisk kaos i Bergen etter at byrådet 24. november gjekk av.

Byen har vore i eit maktvakuum sidan bystyremøtet der fleirtalet avviste byrådet sitt forslag om å bygga Bybanen til Åsane i ein trasé framfor verdskulturarven og turistmagneten Bryggen.

Den gordiske knuten var at eit knapt fleirtal i bystyret var mot Ap-byrådets forslag om bybanetrasé, men eit større fleirtal for å behalda Ap-byrådet.

Torsdag klokka 19 kalla to bystyrerepresentantar i Senterpartiet inn til pressekonferanse.

– Me har løyst den politiske krisa og bybanespørsmålet, sa Steinulf Tungesvik til NRK i forkant.

– Nokon må berga denne byen. Me er nokon som skal prøva å bidra litt i dag. Me har ei løysing på floken i Bergen.

Han er ein av Senterpartiets fem representantar i Bergen bystyre.

Vil ha Valhammer

Partikollega Stig Torgersen sa på pressekonferansen at dei no har bede ordførar Rune Bakervik (Ap) peika på Roger Valhammer (Ap) som ny byrådsleiar.

Det kan dei få fordi også Raudt sin gruppeleiar Odd Arild Viste stiller seg bak ønsket om å bygga Bybanen langs Bryggen.

Når desse tre bystyrerepresentantane på vippen no peikar på Bryggen og Arbeidarpartiet, betyr det at det er fleirtal for både byrådets traséforslag og at Roger Valhammer kan komma tilbake som byrådsleiar.

JOKER: Stig Torgersen var éin av to i Senterpartiet som stemte for Bryggen-traséen i bystyret

Forbetringskrav

Tungesvik understrekar at det ikkje er snakk om å utsetja trasévalet.

– Me støttar at Bybanen skal gå over Bryggen, men har ein del knallharde vilkår. Me vil ha konkrete forbetringar av Bryggen-løysinga. Men forhandlingane om det kjem ikkje til å velta båten.

Nokre av krava:

Det skal vera batteridrift over Bryggen frå dag éin, aldri master.

Nedkorta utbyggingstid over Bryggen.

Kompensasjonsordning for næringslivet i sentrum

Det skal lagast lokk over motorvegen i Eidsvåg. HAR LØYSINGA: Steinulf Tungesvik i Senterpartiet seier at det no er bystyrefleirtal for både framleis Ap-byråd og bybanetrasé langs Bryggen.

– Lar seg løysa

Valhammer kalla torsdag kveld inn til ein pressebrief etter avklaringa frå dei tre utbrytarane i Sp og Raudt.

– Me skal diskutere krava nærare, men eg trur det vil la seg løysa, seier han.

Han peikar mellom anna på at det må avklarast om det er teknisk mogleg å la Bybanen koblast over frå straummaster til batteridrift kvar gong den passerer Bryggen.

Samstundes har Valhammer forståing for at mange no er skuffa.

– Meiningane er delte både blant bergensarane og i bystyret. Mange ønsker tunnelløysing, og det har eg respekt for.

Det seier mannen som no kjem tilbake som «ekte» byrådsleiar etter å ha leia byrådet som eit foretningsministerium sidan 24. november.

– Vanskeleg for Raudt

Viste seier han vel å bryta ut av partigruppa si i dette spørsmålet og stemma for Bryggen-alternativet.

– Dette har vore ei vanskeleg sak for partiet. Ingen i Raudt vil ha eit blått byråd i Bergen. Eg er overbevist om at viss me ikkje hadde avklart dette no, hadde Bergen fått eit Høgre-byråd før helga var omme, sa Viste på pressekonferansen.

Byrådet mangla éi stemme

Byrådet (Ap, MDG, Venstre og KrF) gjekk av 24. november, fordi bystyret sa nei til Bryggen-traséen for Bybanen til Åsane. Fleirtalet med Høgre i spissen ønska heller ei tunnelløysing under bebyggelsen bak Bryggen.

Byrådets forslag om «dagløysinga» langs Bryggen vart stemt ned med berre éi stemmes overvekt.

Tungesvik og Torgersen braut med resten av bystyregruppa til Senterpartiet, og stemte for Bryggen-traséen. Likevel mangla byrådet altså éi stemme for å få fleirtal.

STRIDENS KJERNE: Skal Bybanen til bydelen Åsane gå i friluft mellom Bryggen og kaikanten, eller i tunnel lenger bak?

Også gruppeleiar Viste i Raudt ønska Bryggen-alternativet, men han stemte lojalt med resten av partiet sitt for tunnel.

Partia som ønsker tunnel (Høgre, Raudt, Frp, FNB, delar av Sp, og uavhengige) har likevel ikkje klart å danna eit fleirtal for byrådsskifte. Årsaka er først og fremst at Raudt ikkje vil støtta eit byråd styrt av Høgre.

Lovar avklaring

Ordførar Rune Bakervik har fram til no ikkje klart å finna ei løysing på kven som kan overta byrådsmakta. NRK har ikkje fått kontakt med han i dag.

Rødt har hatt ei nøkkelrolle sidan byrådet gjekk av. Partiet har stått fast ved tunnelstandpunktet og at Valhammers byråd må bøya seg for bystyrefleirtalet.

Men Valhammer har heile tida sagt at han berre kan komma tilbake som byrådsleiar dersom bystyret snur og støttar at Bybanen skal gå framfor Bryggen.

– Me får no løyst og kome vidare med Bybanen, på ein betre måte enn det låg an til i innstillinga frå byrådet som gjekk av, seier Tungesvik.

HAN AVGJORDE: Raudts gruppeleiar Odd Arild Viste vil no stemma for Bybanen langs Bryggen, og sikrar dermed også at Ap-byrådet kan halda fram.

Raudt erstattar Viste

I ettermiddag har Bergen Raudt hatt ei styremøte om den politiske situasjonen i byen. Eit ekstraordinært årsmøte i lokalpartiet vedtok så seint som 19. november å gå for eit tunnelalternativ.

Lokalpartiet skriv i ei pressemelding torsdag kveld at styret har «i lys av Odd Arilds valg vedtatt å be bystyregruppen om å konstituere Mailiss Solheim-Åkerblom som ny gruppeleder.»

Styret står fast ved tunnel-løysinga, og skriv at Bryggen-løysinga er i strid med årsmøtevedtaket.

«Til tross for uenighet i denne saken, står vi fortsatt samlet som parti på andre viktige saksfelt. Det er viktig for oss å se fremover, og jobbe for å sikre politisk gjennomslag på andre politiske områder,» skriv Raudt i Bergen.