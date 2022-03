No går englandskabelen på full kapasitet

Ole André Myhrvold, energipolitisk talsperson i Senterpartiet

– Dette er ikke bra i en tid der norske vannmagasin tappes dag for dag, og vi ligger godt under normalt nivå. Norske forbrukere opplever samtidig historisk høye strømpriser og derfor har regjeringen forlenget strømstøtteordningen ut mars neste år. Regjeringen har varslet at den vil gå i dialog med EU og Storbritannia for å drøfte vilkårene for utenlandskablene. Dette understreker alvoret i situasjonene og at det haster. Senterpartiet vil sikre norsk forsyningssikkerhet og få kontroll over kraftressursene. Det er bra at Frp nå er på lag med Senterpartiet i denne saken etter at de i 2015 sørget for å gi fra oss styringsmuligheten over disse kablene.

Bård ludvig Thorheim, energipolitisk talsperson i Høyre

– Det norske strømmarkedet er eksponert for energikrisen på kontinentet også uten de siste utenlandskablene, som det i sin tid var bred enighet om anført av Sp og Frp. Norge må prioritere å gi en ordentlig strømstøtteordning som også omfatter bedriftene. Forsyningssikkerheten skal ivaretas men vi kan samtidig ikke manipulere det norske strømmarkedet i en ekstremsituasjon med skyhøye gasspriser og krig i Europa.