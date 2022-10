Fire nye avvik ved barnevernskontor i Bergen

Det er avdekket fire nye avvik ved Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad, sier byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt (MDG) på hastemøte om barnevernet i Bergen i ettermiddag.

Hun kunne fortelle at de har oppdaget at en bekymringsmelding har ligget i to år, uten å bli behandlet.

– Avvikene gjelder fristbrudd på bekymringsmeldinger helt tilbake til 2020. Bekymringsmeldingene ble ikke fanget opp. De har blitt liggende svært, svært lenge.

Nødtvedt sier hun ble informert om avvikene denne uken. I dag har hun vært på besøk hos kontoret.

– Jeg vil beklage at disse feilene har skjedd. Kontoret følger opp sakene og jobber for fullt med å finne ut om det finnes flere uoppdagede avvik, avslutter byråden.