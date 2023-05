Den 71. utgaven av Festspillene i Bergen er i gang.

Hans majestet kong Harald og dronning Sonja ankom Bergen like etter klokken 12. Der ble de mottatt av ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap).

I år står blant annet operasanger Lise Davidsen og et helt nytt skuespill av Jon Fosse på plakaten.

I sin åpningstale hedret ordføreren alle de «vanlige bergenserne»

– Byen hadde ikke vært noe uten menneskene, sa hun til flere hundre bergensere som trosset regnværet for å få med seg åpningsseremonien.

STORT OPPMØTE: Det bøtter ned i Bergen, men flere hundre bergensere trosser været under åpningsseremonien til Festspillene. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Hedret «vanlige» bergensere

Så begynte kjente og ukjente å gå på en stor catwalk. Portretter av dem ble vist og små tekster lyste opp på oppsatte skjermer.

Én av dem som gikk var Hedvig.

Hun trengte et mål for å ikke bli syk av sorg da moren døde.

Målet hun satte seg var å gå alene til Sydpolen. Det klarte hun.

Guttene Amar og William syklet over catwalken. De vil ha godteri til middag når de blir voksne.

SYKLET OVER CATWALKEN: To små gutter syklet over catwalken under åpningen av Festspillene i Bergen. Foto: NRK VESTLAND

Delte historier om sorg, smerte og savn

Tanken bak seremonien var å vise frem ulike liv og vise at det bor mye i hvert enkelt menneske som kanskje ser på seg selv som helt ordinær.

Bergenserene delte artige anekdoter, hverdagsøyeblikk, drømmer og gleder.

Anette ville bli bedre på å trives i eget selskap, derfor flyttet hun ut i en seilbåt i Solheimsviken.

Øyvind har solgt blomster på Tårnplass i 28 år. Han delte ut roser til publikum. En gang fikk han «bensinstasjon-roser» av kjæresten. Da ble han stille.

Pensjonerte Jon synes dagens ungdom er de beste.

HEDRET VANLIGE FOLK: 150 Bergensere gikk catwalk foran hundrevis av oppmøtte. Foto: NTB

Flere delte også historier om sorg, smerte og savn.

Maryana fra Kyiv rømte fra krigen i Ukraina i fjor. Hun har ikke kontakt med den éne søsteren, som valgte Russland,

Brannmannen Vidar satt ord på det vonde med jobben sin. Han synes det verste er å hente unge menn som har hoppet.

Ranveig fortalte at hun kastet seg ned på planen da ektemannen ikke klarte livet lenger. Siden den gang har hun hatet lukten av nyslått gress. Ranveig og jentene skal leve.

Men så ble strømmen av historiene stanset. I stedet ble fokuset på klimakamp.

Kuppet åpningsseremonien

Én av de «vanlige» bergenserne som var invitert viste seg nemlig å være en klimaaktivist.

Under åpningsseremonien «What is the city but the people» kuppet klimaforsker Christine van der Horst fra Greenpeace showet ved å vise frem en plakat og nekte å flytte seg.

BLIR TATT NED AV VEKTERE: Aktivisten ble tatt ned fra catwalken av vektere. Foto: Silje Olsen / NRK

På plakaten sto det: «Equinor ut av Festspillene».

Hun satt på catwalken i syv minutter før hun ble ført ned av vektere.

I en pressemelding skriver Horst at hun protesterer mot at Equinor er en av hovedsponsorene til Festspillene i Bergen.

KUPPET SEREMONIEN: Under åpningsseremonien «What is the city but the people» kuppet klimaforsker Christine van der Horst fra Greenpeace showet ved å vise frem en plakat og nekte å flytte seg. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK