Støttespelaren til Hjertaker opplyste dette i ein pressemelding i natt.

Manager André Fjærestrand Bratli skriv at ho nådde polpunktet rett før 03.30 norsk tid natt til søndag.

Ho er dermed den yngste kvinna i verda som har gått turen åleine.

Utmatta og svolten

– Hedvig er utmatta, svolten og har enkelte frostskadar, men har det bra og er etter forholda i god behald, skriv han.

Han fortel at det i natt klokka 03.19 tikka inn ein SMS frå henne: «Hei! Fremme! Så vidt det gjekk. nå».

Det har gått 49 dagar sidan starten 27. november.

Før ho kom skikkeleg i gang hadde ho ei runde med lungebetennelse og antibiotikakur.

Pulken til Hedvig Hjertaker har ei vekt på over 100 kilo. Her trener ho med dobbel pulk. Foto: Privat

Dei tyngste kilometrane

I meldinga som Hjertaker sende frå Sydpolen skriv ho dette:

– Eg veit ikkje heilt kva eg skal seie. Eg er berre helt tom. Eg har vore på veg så sjukt lenge. Det blir utruleg rart at det no er over, og at eg kan slappe av. Endeleg!

Ho skiv at det var ei ufatteleg tøff avslutning, og at dei siste kilometrane var dei desidert tyngste på heile turen. Eg har gitt alt på slutten, både fysisk og psykisk, skriv ho, før ho avsluttar med:

– Ha det frå Sydpolen!

Pulk på 100 kilo +

Ho har drege med seg ein pulk på over 100 kilo. Det har vore tunge tilhøve på turen, som Bratli skildrar som «ekstremt krevjande».

– Spesielt når ho går heilt aleine. Trygge, fornuftige og gode val skal takast. Det vart meir og meir utfordrande dess lenger ut på turen ho har kome.

Han fortel at det vart dramatisk førre helg då solcellepanelet slutta å virke. Då kunne ho ha mist kontakten med basen og tryggingsteamet.

Men etter tre dagar vart det floge ut eit nytt solcellepanel slik at naudsynt utstyr som GPS og satellittelefon framleis verka.

I snitt har Hjertaker fått seks timar søvn kvar natt i teltet. Foto: Privat

40 minusgrader og kraftig motvind

Skituren inn til polpunktet er på rundt 1130 kilometer. Temperaturen har lege på ned i 40 minusgrader.

I snitt har Hjertaker gått på ski 12 timar om dagen, og ho har fått seks timars søvn. Resten av tida har ho brukt på pakking, mat og kvilepausar. Dei siste to vekene har det blitt lengre økter på ski og mindre søvn.

Tilhøva dei siste 10 til 12 dagane har vore ekstremt tøffe, og prega av vanskelege føre, fortel Bratli.

Det har vore kraftig motvind og sastrugi. Sastrugi er rilleforma forhøgningar som kan bli 30 centimeter høge og som ligg parallelt med vindretninga. Dei er tunge å kome over, og faren for å brekke skia aukar.

– No er vi berre glade for å ha Hedvig trygt i mål saman med verdsrekorden ho kom hit for. Verdens yngste kvinne til å ha gått solo til Sydpolen, skriv han.

Han opplyser at Hjertaker ikkje vil vere å nå før om to veker. Det tar sju til ti dagar før ho har kome tilbake frå Antarktis.