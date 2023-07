Simon-Emiil Bergstrøm Waage fra Nordhordland har jobbet som ferjebillettør på sambandet Lavik-Oppedal i Sognefjorden tre sommere på rad.

Lørdag skjedde noe han aldri har opplevd før.

– Jeg har aldri blitt sammenlignet med en nazist. Før nå, sier Simon til NRK mandag formiddag.

Simon delte først hendelsen i et Facebook-innlegg lørdag kveld. I innlegget gjenforteller han en opplevelse han hadde med en kunde samme dag.

Simon delte frustrasjonen i et innlegg på Facebook lørdag kveld. Foto: Skjermdump

Kunden kom et minutt for sent, og ferjen hadde nettopp kjørt fra kai. Han gikk bort til Simon for å høre om ferjen var full. Det var den ikke, men den gikk på tiden, svarer Simon.

Kunden ble irritert, og svarte, ifølge Simen, skrikende: «Du kunne sluppet meg ombord, det var jo plass!».

Da svarer Simon at det ikke er han som har ansvaret for dette, og at ferjene må gå på den tiden de er satt opp. Han prøver å forklare at han kun tar imot ordre fra ferjene.

«Det sa nazistene under krigen også», svarte kunden.

– Jeg ble litt handlingslammet. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og jeg fikk heller ikke muligheten til å svare før kunden hadde gått sin vei, forteller Simon.

En «vanlig» dag på jobben

En ferjebillettør sin jobb er å informere, billettere, og å holde orden på køen på kaien slik at ingen sniker. Ifølge Simon har også hets og kjeft blitt del av en «vanlig» dag på jobben.

– Dette skjer hver uke, at folk har slike utbrudd. Det er nesten noe man må regne med i stillingen, forteller han.

Han har hatt sommerjobb som ferjebillettør i tre sommere på rad. I tillegg har han jobbet ekstra ved behov.

Simon opplever å bli hetset og få kjeft av folk hver eneste uke på jobb som ferjebillettør. Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Daglig er det folk som blir irriterte fordi de mister en ferje. Man må tåle å høre at man er en idiot, og at man er ubrukelig.

– Jeg har fått skylda for både første og andre verdenskrig, sier 19-åringen.

Ifølge Simon er dette et kjent problem blant ferjebillettørene. Folk er ofte sure fordi de ikke kommer med på ferjen.

Da er det ferjebillettørene som får skylden. De som kjefter, er som regel voksne folk over 30 år, anslår Simon.

– Det er utrolig synd at det er slik vi skal bli tatt imot av folk. Vi prøver bare å hjelpe. Slike kommentarer kan ødelegge dagen til folk. Det er helt tragisk at noen velger å la sinnet sitt styre på den måten, sier han.

De fleste kundene han møter på jobb er hyggelige, og vil slå av en prat. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Folk er mer stresset når de reiser

Hovedtillitsvalgt i rederiet Norled, Tore Årland, forteller at dette er et kjent problem i bransjen.

– Vi har ikke konkrete tall, men dette er sånn som har vært gjengs i alle år, at man får litt kjeft, sier Årland.

Årland oppfordrer reisende til å beregne god tid, slik at de ikke blir stresset, og ender opp med å kjefte på ferjebillettører. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Han mener det er flere grunner til at folk kjefter, men tror hovedsakelig det handler om en kombinasjon av reise og stress.

– Når det er mye utfart blir det mer frustrasjon hvis man ikke kommer med den ferjen man hadde planlagt å komme med på. Da er det lett at frustrasjonen går utover den første de treffer, forteller han.

Årland oppfordrer derfor reisende til å beregne god tid.

– Når man er ute og reiser er det viktig å sørge for at man har tid til å eventuelt vente på neste ferje, hvis det skulle knipe på. Ferjene har rutetider som man skal forholde seg til, sier han.

Til vanlig er Tore Årland kaptein. Han er godt kjent med at ferjebillettører opplever hets. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Han har en klar oppfordring til dem som skjeller ut ferjebillettørene:

– Tell til ti, se deg selv i speilet og tenk over om det er du som er problemet.