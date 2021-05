Kor mykje mikroplast er det i norske bymiljø? Studiar fram til no har hatt for lite mengder data til å stadfeste mengdene.

Men no har forskarar ved forskingsinstituttet Norce gjort den første store kartlegginga av mikroplast i norske bymiljø.

Og særleg eitt av funna bekymrar dei: Forskinga avdekka overraskande store funn av plasttypen polyvinylklorid (PVC), som er antatt å vere den giftigaste plasttypen.

– Det er svært urovekkande om vi pustar inn giftig mikroplast. Særleg fordi det er så å seie umogleg å rydde opp. Det blir berre brote ned til mindre og mindre delar, som gjer det stadig vanskelegare å rydde opp, seier Taran Henriksen.

Ho er ein av deltakarane i forskingsprosjektet Urban mikroplast, som er eit samarbeid mellom forskingssenteret Norce og Bergen kommune.

SMÅTT, MEN STORT: Denne mikroplasten ser kanskje liten ut, men dei minste partiklane er ikkje synlege for det blotte auge. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Funn av mikroplast i luftprøvar

PVC-plasten utgjorde nesten ein femtedel av all mikroplasten dei fann i dei undersøkte massane.

Luftprøvar tyder på at vi også pustar inn mikroplast når vi rører oss i bymiljøet.

Henriksen seier dei har påvist ulike typar mikroplast i lufta, mellom anna frå bildekk og PVC.

– Vi har undersøkt ein stor del av bymiljøet. Det har vore mykje fokus på mikroplast i havet, men det er jo her i byane vi bur og brukar mykje plast. Og det er på land plasten blir produsert, seier Taran Henriksen.

Slitasje frå bildekk den største kjelda

Forskarane har undersøkt det som blir samla opp av kostebilar og sandfangkummar i Bergen for mikroplast.

Dei minste bitane er ikkje synlege for det blotte auget.

Resultata så langt viser at slitasje frå bildekk er den største kjelda til mikroplast i bymiljøet. Halvparten av all mikroplasten dei fann, var dekkpartiklar.

Det er anslått at dekkpartiklar i kostemassane i Bergen kan utgjere over eitt tonn i året. Talet er høgst usikkert, men er mest truleg høgare.

Forskjellar frå sentrum til forstad

Funna deira viser også at det er meir plast i sentrum av byen enn i utkanten. Konsentrasjonen var enkelte stadar sju gongar høgare i sentrum.

– Folk kastar søppel på gata, det blir dratt ut av søppelkassane. Det er mykje bilar og bussar, mykje turisme. Alt dette medfører mykje mikroplast, seier Henriksen.

No er håpet at kunnskapen skal føre til målretta tiltak for å redusere mikroplast i byrommet.

Miljøbyråd i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke meiner det har vore for lite fokus på bildekk som kjelde til mikroplast.

– Vi må få ned trafikken. Mindre biltrafikk betyr mindre mikroplast i naturen og rundt oss der vi menneske bur, pustar og oppheld oss, seier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.