Erna Solberg dropper planene om å reise til Bergen i påsken

Statsministeren har lenge hatt planer om å tilbringe påsken i Bergen. Men på grunn av smittesituasjonen og de nye nasjonale tiltakene som regjeringen presenterte tirsdag er planene endret.

– Min plan er å bli i Oslo. Jeg hadde planlagt å reise til Bergen med familien, men med de nye tiltakene har vi valgt å bli i Oslo. Selv om vi har egen bolig og en hage som burde vært stelt i Bergen og kunne levd som i Oslo i Bergen, sier Solberg til Dagbladet.

Statsministeren forteller at avgjørelsen ble tatt i familieråd i løpet av helgen.

Nye tiltak

De nye innstrammingene fra regjeringen ble presentert av helseminister Bent Høie tirsdag ettermiddag.

I tillegg til nasjonal skjenkestopp og diverse innstramminger innenfor kultur og idrett, kom regjeringen med en rekke anbefalinger som ville gjort en eventuell bergenstur vanskelig for statsministeren.

Blant annet er det en generell anbefaling om å utsette alle reiser som ikke er nødvendig.

FEIRET PÅ GEILO: Erna Solberg la ut dette bildet sammen med ektemannen Sindre Finnes fra Geilo, helgen familien og venner feiret hennes 60 årsdag. Foto: Skjermdump Instagram

Under etterforskning

Statsministeren er allerede under etterforskning av politiet for brudd på smittevernloven. I forrige uke kom det frem at hun brøt smittevernrådene sammen med 13 familiemedlemmer i forbindelse med hennes egen 60-årsdag på Geilo.

Da var familien samlet to kvelder på rad, med flere enn ti personer til stede. Statsministeren selv deltok en av de to kveldene.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og hadde dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Erna Solberg til NRK.

I forbindelse med den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag, ville ikke Erna Solberg kommentere politietterforskningen overfor NRK, men sier hun håper folk følger regler og anbefalinger i påskeferien.

– Jeg håper folk er flinkere enn jeg var, sier hun.