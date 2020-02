Historisk lavt lavtrykk og atmosfæriske forhold gjør at meteorologene forventer svært høy vannstand på Vestlandet i dag.

Det er sendt oransje varsel på den første toppen. Den pågår mellom klokken 11 og 15. Da vil floen være over 60 centimeter mer enn hva som er normalt.

De første toppene i dag er ventet klokken 11.38 i Bergen, klokken 11.24 i Stavanger og klokken 11.34 i Måløy, ifølge Kartverket.

I Ytre Sogn er fergesambandet på fv. 57 Leirvåg – Sløvåg innstilt grunnet den høye vannstanden. Fjord1 regner med de kan komme i gang igjen rundt kl. 14.

Det er først natt til tirsdag varselet blir justert til rødt nivå:

– Det blir ekstremt nivå mellom klokken 23 mandag og 03 tirsdag, sier statsmeteorolog Magnus Haukeland.

Da vil toppen være omtrent én meter høyere enn hva som er normalt.

– Det er denne toppen vi ser for oss vil skape de største ødeleggelsene.

Som følge av denne toppen var det planlagt å stenge Bryggen i Bergen i kveld.

Dette ble senere endret til fv. 577 Sandvikstorget til Bradbenken. Veien blir stengt fra klokken 22 til klokken 03. Anbefalt omkjøring er via E39 Fløyfjellstunnelen, opplyser Vegtrafikksentralen.

HØY VANNSTAND PÅ BRYGGEN: Bryggen i Bergen mandag formiddag. Den første toppen i Bergen er ventet klokken 11.38. Foto: Ingvild Ulset / NRK

– Sikre løse gjenstander

Hovedredningssentralen ber folk være forsiktige om de beveger seg langs sjøen.

– For folk skal ned og se på været, kan det plutselig komme en bølge de ikke hadde beregnet. Vi vil ikke at folk skal havne i sjøen i dette været, sier Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

De følger situasjonen fortløpende, men har så langt ikke fått inn meldinger knyttet til «Elsa».

HØY VANNSTAND: Det er varslet høy vannstand langs hele vestlandskysten mandag og natt til tirsdag. Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT

Både Hovedredningssentralen og meteorologene ber folk sikre båter og løse gjenstander.

– Hvis du har løse gjenstander inne i naustene, er det lurt å sikre disse, sier statsmeteorolog Haukeland.

Planlegger å overnatte i båten

Inge Bjørnerem eier en 35 fot cabincruiser. Den ligger i Ryggstranden båthavn i Randaberg. Han har tatt seg fri fra jobben i dag, og planlegger å overnatte i båten.

– Det er for å sikre båten, jeg blir jo litt nervøs når vi får et varsel som er ny rekord for vannstand. Jeg gidder ikke sitte hjemme og være urolig. Varselet er dramatisk i forhold til det vi er vant til.

Bjørnerem har gjort alt så er mulig for å sikre båten, det har han sett at om lag 30 andre båteiere også har gjort så langt i dag.

Også Trondheim Havn ber båteiere sikre båtene sine.Havnen stenger en undergang og et område av pir1 mellom klokken 11 og 14 på grunn av fare for oversvømmelser i forbindelse med springfloen.

– Mer ekstremt enn Didrik

I januar traff ekstremværet «Didrik». Meteorologen sier «Elsa» er mer ekstremt.

– Vannstanden blir nok hakket høyere enn «Didrik».

I Møre og Romsdal har brannvesenet så langt i dag ikke fått inn noen skademeldinger i forbindelse med den høye vannstanden, forteller Stian Jørgensen ved Møre og Romsdal 110-sentralen.

Brannvesenet har ikke bemannet opp, men har mannskap i beredskap.

– Det skal bli verre i natt og i morgen, så dagen i dag gir nok en pekepinn på morgendagen, sier Jørgensen.

Vannstanden i Møre og Romsdal er ventet å være høyest omkring klokka 23–02 om natta og klokka 11–14 tirsdag ettermiddag, ifølge Meteorologene.

Under kan du følge vannstanden direkte fra Brosundet i Ålesund.

SE DIREKTE: Følg vannstanden direkte fra Brosundet i Ålesund. Mandag sent formiddag og tidlig ettermiddag er det ventet svært høy vannstand. Det er estimert 60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Du trenger javascript for å se video. SE DIREKTE: Følg vannstanden direkte fra Brosundet i Ålesund. Mandag sent formiddag og tidlig ettermiddag er det ventet svært høy vannstand. Det er estimert 60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Ruller ut flomvern

I Stavanger er prognosen at vannet vil gå 40 centimeter over vannkanten innerst ved kaien i Vågen, sier Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune.

– Natur og idrettsservice ruller nå ut det store flomvernet innerst i Vågen, sier han.

Flomvernet er en stor pølse som legges på bryggekanten. 40 centimeter skal de klare å håndtere, men blir det over det vil det kommer vann på innsiden av flomvernet.

– Det betyr at kjellere får vannskader, sier Nielsen.

På rådhuset i Måløy settes det inn ekstra pumper til å ta vekk vannet.

SETTER INN PUMPER: Håkon Kristensen og Per Rune Lo, setter inn ekstra pumper i rådhuset i Måløy. Foto: Harald Kolseth / NRK

På Bryggen i Bergen har brannvesenet lagt ut sandsekker.

– Under «Didrik» gikk vannet akkurat ikke over bryggekanten. Når «Elsa» kommer kan vannstanden bli 70 til 80 centimeter høyere enn vanlig.

Ifølge statsmeteorologen blir det mildvær og regnbyger i dag. Utsatte plasser blir det opp til stiv kuling fra vest og nordvest.

I bygene kommer det både regn og hagl, og i enkelte byger vil det kunne komme torden.

– Det blir en sur dag når en treffer på bygen, sier Haukeland.