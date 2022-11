Elevar får likevel halde andakt

Etter å ha vore i dialog med rektor og kommunedirektøren, får skulelaget på Sagatun likevel lov til å ha andakt innandørs i storefri. Det skriv Vårt Land. Det vekte nasjonal merksemd då skulen tidlegare i haust sette foten ned for andakter i skuletida. Men historia er ikkje over: Løysinga er berre mellombels, opplyser foreldrekontakten for skulelaget til avisa