Ein til sjukehus etter frontkollisjonen på Riksveg 555

Ein person blir frakta til Haukeland sjukehus med ukjent skadeomfang etter front-mot-front-kollisjonen på Riksveg 555, melder Vest politidistrikt. Operasjonssentralen skreiv tidlegare laurdag ettermiddag at det var to personar involverte, og at begge hevda dei var uskadde.