Dramatisk på oversvømt 1. divisjonskamp – kamp stoppet etter ett minutt

Flere dager med tett regn på Sørlandet skaper trøbbel på Levermyr stadion i Grimstad.

1. divisjonskampen mellom Jerv og Åsane ble stoppet etter under ett minutt. Dommeren vurderte deretter at kampen måtte avbrytes.

Før kampen nektet Åsane å spille. De krevde at kampen skulle flyttes, men dommerteamet mente det var forsvarlig.

– Det er et gjørmehull. Det hadde vært en parodi av en fotballkamp hvis det skulle bli noe av, sa Åsanes daglige leder Gorm Nattlandsmyr til NRK før kampen.

Og parodi ble det.

I de 30 sekundene som ble spilt stoppet ballen i gresset etter få meter. Ingen fikk kontroll på ballen, og spillerne sklei på matten.

Etter ballen gikk ut av spill oppsøkte spillerne dommeren, og etter høylytt diskusjon gikk lagene av banen igjen.

STOPPET: Her skulle Jerv og Åsane spille en viktig kamp i 1. divisjon.

Utsatt tidligere

Like over klokken 13.30 annonserte speakeren på Levermyr stadion at det ikke vil bli kamp der i dag.

Dommerne diskuterer om kampen i stedet skal flyttes til Sparebanken Sør Arena i Kristiansand, hvor det er kunstgress på banen.

NFF sentralt, dommerne og klubbene skal nå i Teams-møte for å avklare hva som skjer. Det kommer en avklaring i dag, får NRK opplyst.

Kampen skulle egentlig spilles i november, men ble utsatt etter at flere spillere på Åsane ble koronasmittet.

Jerv er i nedrykkstriden, og med seier vil i praksis sikre de plassen i neste års 1. divisjon. Åsane på sin side vil sikre opprykkskvalifisering til Eliteserien med seier i kampen.