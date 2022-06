Dømt til 15,5 års fengsel for drapet på Renate (42)

Det bekrefter mannen forsvarer, advokat Jørgen Riple, overfor NRK.

– 15,5 år var langt over det som vi både håpet og verre enn det vi så for oss, så vi er skuffet, sier Riple til NRK.

Han regner det som sannsynlig at domfelte vil anke til lagmannsretten.

Aktor ba om forvaring

Det var BT som meldte om dommen først. Rettssaken gikk i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden.

Aktor i saken, statsadvokat Benedikte Høgseth, la i retten ned påstand om forvaringsstraff på 16 år. Ved forvaring skal dem dømte vurderes på ny når forvaringstiden utløper, og påtalemyndigheten kan da be om forlenget forvaring i inntil fem år av gangen dersom det vurderes som nødvendig.

– Vi er usikre på om tidsbegrenset straff er nok for å verne samfunnet mot nye voldshandlinger fra tiltalte, sa Høgseth til NRK under rettssaken.

ÅSTEDET: Kvinnen ble funnet død på en vei like ved Varaldsøy kirke. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Store hodeskader

Det var ved 20.40-tiden torsdag 22. april i fjor at politiet fikk melding via AMK om at en kvinne var funnet død på en vei sør på Varaldsøy i Hardanger.

Kvinnen, 42 år gamle Renate Strand Normann, hadde store hodeskader og politiet konkluderte raskt med at det hadde skjedd en kriminell handling.

Kort tid etter ble den nå 48 år gamle mannen pågrepet i nærheten av der kvinnen ble funnet.

Hevdet han handlet i nødverge

Påtalemyndigheten mener den 48 år gamle mannen slo kvinnen ihjel med en 1,8 meter lang trestokk.

I retten erkjente mannen å ha slått henne, men nektet straffskyld og hevdet det skjedde i selvforsvar.

– Klienten min erkjente ikke straffskyld for drap. Hadde han blitt dømt i tråd med sin forklaring, ville riktig straff vært rundt seks års fengsel, sier Riple.

SKUFFET: 48-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, regner med at dommen vil bli anket. Foto: Synnøve Hole / NRK

48-åringen og den drepte kvinnen var venner og hadde kjent hverandre i ca. ett år, men skal ha kranglet like før.

– Dette minner ikke om nødverge, men et angrep i avsindig sinne, sa aktor Høgseth i retten under sin prosedyre.

Normanns familie fulgte rettssaken og håpet aktor skulle få medhold i sin begjæring om forvaringsstraff.

– Det er ubegripelig. Det er så brutalt. Jeg håper han blir buret inn og får en sikringsdom. At han ikke får 12 år i fengsel og så er ute igjen etter få år, sa faren hennes, Levi Normann, til NRK tidligere denne måneden.