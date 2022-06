Ein aprilkveld i fjor vart Renate Strand Normann (42) funnen med store skader på ein veg på øya Varaldsøy i Hardangerfjorden.

Politiet konkluderte raskt med at noko kriminelt hadde skjedd.

42-åringen flytta til øya om lag eit år før drapet. Dette var for å komma seg vekk frå eit belasta miljø på fastlandet.

På Varaldsøy møtte ho tiltalte. Dei to vart vener.

– Ja, ho har hatt sine problem opp igjennom. Men dei siste gongane me møttest, så verka ho veldig fin, seier faren Levi Normann.

PÅ RETT SPOR: Familien fortel at Renate Strand Normann flytta til Varaldsøy for å komma vekk frå eit belasta miljø. Der budde også tiltalte. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Eit rovmord

I neste veke møter ein 48 år gammal mann i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Han er tiltalt for drap på den 42 år gamle kvinna.

Påtalemakta meiner han har slege Renate i hel med ein trestokk som var 1,80 meter lang og fleire kilo tung.

– Det er ubegripeleg. Det er så brutalt. Det er eit rovmord som har skjedd dette her, seier faren.

Han legg ikkje noko imellom når han fortel om drapssaka. Faren veit korleis dottera vart drepen, om dei omfattande hovudskadane ho vart funnen med.

– Når rettssaka startar skal eg få augekontakt med tiltalte slik at han kjenner meg igjen, seier han.

FUNNEN UTE: Drapet på Renate Normann skjedde utandørs. Der vart ho funnen med store hovudskadar. Drapsvåpenet skal vera ein nesten to meter lang stokk. Etter det NRK erfarer skal det vera ein gjerdestolpe frå ein eigedom. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Dreiv gravferdsbyrå

Normann skildrar seg sjølv som ein person som ikkje viser så mange kjensler offentleg, og som ofte stengjer dei inne.

Samstundes erkjenner han at sorga er der, og at han har mange tankar om det.

– Eg har tankar. Men eg vil ikkje utdjupa dei så veldig, seier han.

Sorg og død har også vore ein stor del av livet hans.

I fire år dreiv han gravferdsbyrå i kommunen. Han har ordna og stelt til mange gravferder på kyrkjegarden der han i fjor måtte gravleggja si eiga dotter.

– Me ordna med blomar og pynta kyrkja før gravferda. Det var fint, seier han.

DREPEN: Renate Strand Normann vart berre 42 år gammal. Foto: Olav Røli / NRK

Soknepresten i kommunen kjenner han også godt. Difor visste faren at noko var gale då presten og kyrkjeverja stod på døra klokka halv to om natta, rett etter at dottera var funnen død.

– Kona spurde om det var den eldste eller den yngste, seier Levi i dag.

– Det er diverre den yngste, skal soknepresten ha svara.

GRAVFERD: Det var faren og søstera til Renate Strand Normann som pynta kyrkja før gravferda i mai i fjor. Foto: Eli Bjelland / NRK

Sonen: – Det sank i magen

Raskt fekk dei varsla sonen til Renate, Patrick Normann, som budde ein annan stad i kommunen.

– Eg hadde akkurat lagt meg når bestefar ringer og seier eg må opna døra. Då eg kom ut, sa dei at mamma var død.

– Korleis tek ein i mot ein slik beskjed?

– Det sank i magen, hugsar eg. Men eg veit ikkje kva eg skal sei. Det finst ikkje nokon rett eller feil måte å ta i mot eit slikt bodskap på, seier han.

KONFIRMASJON: Her er Patrick og mora teke bilete av i samband med konfirmasjonen. Foto: Privat

Fekk ikkje svar på Snapchat

Sonen ante før han la seg denne kvelden at noko var gale.

Mora var aktiv på tenesta Snapchat, og svara alltid kjapt. Denne kvelden hadde ho lagt ut ein video på «storyen» som han reagerte på.

Den var i nærleiken av tiltalte sin bustad, og viste mellom anna ein hund og ei høne. Mora spør tiltalte eit rart spørsmål i videoen, tykkjer sonen.

– Eg spurde ho om den videoen, kva som har skjedd?

Men Patrick fekk aldri noko svar. Posisjonen hennar på telefonen vart også ståande i ro.

– Posisjonen på snapkartet var lik den posisjonen der ho vart funnen død, seier han.

Den no drapstiltalte vart raskt arrestert av politiet og sikta for handlinga.

Nektar straffskuld

Den tiltalte sin forsvarar, advokat Jørgen Riple, seier at mannen nektar straffskuld.

– Grunngjevinga for dette vil han utdype under si forklaring, seier Riple.

Tidlegare har tiltalte sagt det var ei ulukke.

Når rettssaka startar i Haugesund i neste veke håpar sonen Patrick at tiltalte forklarar seg sant.

– Det minste han skuldar meg er å fortelja meg sanninga, seier sonen.

SKUFFA: Den tiltalte sin forsvarar, advokat Jørgen Riple, seier at mannen nektar straffskuld. Han er samstundes skuffa over at gamle saker blir tatt opp att. Foto: Synnøve Hole / NRK

Usikker på om tidsbestemt straff er nok

Påtalemakta har teke atterhald om forvaringsstraff for tiltalte.

– Me er usikker på om tidsbestemt straff er nok for å verna samfunnet mot nye valdshandlingar frå tiltalte, seier statsadvokat Benedikte Høgseth, som er aktor i saka.

I tillegg til tiltalen for drap på Renate, er 48-åringen også tiltalt for vald og truslar mot sin tidlegare sambuar.

Dette skal ha gått føre seg over ein seksårsperiode. Mellom anna skal han ha truga ho med ei øks.

– Min klient er veldig prega av det som har skjedd. Ho synest det er veldig tungt og skremmande å skulle møta i retten, seier advokat Hilde Cecilie Matre, som er bistandsadvokat for den andre kvinna.

VURDERER FORVARING: Påtalemakta og statsadvokat Benedikte Høgseth har teke atterhald om forvaring for den drapstiltalte. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Forsvarer: – Han er forundret

Fleire gonger meldte ho mannen til politiet. Men sakene vart lagt bort. Først då Renate vart drepen vart etterforskinga teken opp att.

Det var naturleg og riktig av politiet å ta opp att dei gamle sakene mot den tidlegare sambuaren, meiner Høgseth.

Riple seier at hans klient er skuffa, men at han føler seg trygg på at retten vil vurdere bevisa på ein forsvarleg måte.

– Han er forundret over påstanden om forvaring. Vi håper at bevisførselen underbygge at forvaring ikkje er påkravd, seier han.

Faren til drapsofferet Normann har sine tankar om kva han forventar av rettssaka.

– Eg håpar at han vert bura inn og får ein sikringsdom. At han ikkje får 12 år i fengsel, og så er ute etter få år igjen, seier han.