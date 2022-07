Dømt for overgrep

Ein vestlending i 60-åra er i Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år for fleire overgrep mot to unge gutar på Austlandet. Den yngste guten var tre år då dei nær 30 år gamle overgrepa starta. I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale erstatning på nær 800.000 kroner til dei to fornærma. Sjølv nekta han straffskuld då saka var oppe i retten.