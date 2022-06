Dømd etter dødsulukke

Ei kvinne er av Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i 120 dagar, og mistar førarretten for bil i 3,5 år, etter ei dødsulukke i Kvinnherad i 2021. 18 år gamle Emma Weberg Kaldestad, som var venninne med tiltalte, mista livet i ulukka. Den dømde kvinna må også betala til saman 250.000 kroner i oppreisningserstatning til offeret sine foreldre. Dommen er i tråd med aktor sin påstand. Forsvarar for tiltalte, advokat Per Ivar Hessen, seier dei ikkje har teke stilling til eventuell anke.