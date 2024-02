Den raske utviklinga av kunstig intelligens (KI) skaper nye utfordringar for gjennomføring av eksamen i skolen. Udir foreslår fleire konkrete tiltak for våreksamen 2024, og større endringar i eksamensordninga for dei neste åra.

Det er ikkje lenger tilstrekkeleg å sperre for bruk av internett på eksamen. Utdanningsdirektoratet jobbar saman med fylkeskommunar og kommunar for å finne gode løysingar for å hindre at elevar bruker KI på skriftleg eksamen.

Tysdag 13. februar var Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund og KS samla til eit møte hos Utdanningsdirektoratet. Her fekk dei informasjon om vurderingane og oppfordringane som Udir har gjort. Partane diskuterte også korleis ein kan jobbe vidare saman for ei god gjennomføring av eksamen.

Her er tiltaka for eksamen våren 2024:

Auka vakthald og kontroll

Udir anbefaler å auke vakthaldet i eksamenslokala og styrke opplæringa av vaktene, og at det blir tatt stikkprøver før og under eksamen og når svara skal sensurerast. Udir har bede Fylkeskommunane om å gjere sensorrettleiinga obligatorisk.

Oppgåva til sensorane har blitt meir krevjande dei siste åra, fordi elevane skal bli vurderte ut frå meir omfattnde kriterium enn før. Det er allereie løyvd pengar til å auke honoraret til sensorane i år.

Veksten i KI-verktøy er enda ei utfordring. Udir utforskar ulike verktøy som kan vurdere om det er brukt KI i eit eksamenssvar. Teknologien er i rask utvikling og dette vil vi jobbe vidare med i tida framover. Rettssikkerheita til elevane vil ha høg prioritet i desse vurderingane.

Færre hjelpemiddel blir tillatne

Elevane har lov til å bruke hjelpemiddel på mange eksamenar. For eksempel nettbaserte ordbøker i språkfag, lovdata, SSB og andre godkjente nettstader. Hjelpemidla blir stadig meir avanserte og saman med KI-verktøy har det blitt utfordrande å ha ein god kontroll på dei.

Fylkeskommunane har vedtatt å redusere talet på tillatne hjelpemiddel. Da er det enklare å kontrollere at elevane ikkje bruker andre nettstader enn det dei har lov til.

Stengt nett og ordbøker offline

Udir ber skoleeigarane sørge for at alle skolar har ei teknisk løysing som gjer at elevane ikkje kan byte mellom eit lukka eksamensnett og eit ope skolenett.

Udir ber også kommunar og fylkeskommunar om å sørge for at alle skolar installerer ordbøker i norsk på dei digitale einingane til elevane og privatistane. Da sikrar vi at elevane får tilgang til ordbok sjølv om overbelastning fører til at den digitale ordboka går ned.

Tekniske forbetringar etter våreksamen 2023

Tekniske problem under hovudmålseksamen 22. mai 2023 gjorde at mange elevar ikkje fekk logga seg på og gjennomført eksamen. Det var også fleire elevar som søkte om å få stroke eksamenen sin på grunn av tekniske problem lokalt i eksamenslokala i kommunane.

Udir har jobba tett saman med leverandørane av dei ulike systema for å hindre liknande problem i år. Omfattande testing og forbetring har gått føre seg heilt sidan eksamen i fjor og alle vidaregåande skolar skal gjennomføre ein test-eksamen for å sjekke teknisk oppsett og utstyr.

På enkelte eksamenar vil det også vere tilgjengeleg papirkopiar av oppgåvene, som ei ekstra sikkerheit.

Frå år 2025 blir det større endringar:

Det er fleire tiltak som ikkje er mogleg å innføre før eksamen i 2024, men som er aktuelle for 2025 og framover.

Udir vil sjå nærare på fleire tiltak, som å fjerne eller endre hjelpemiddelordninga og førebuingsdel til skriftleg eksamen og sjå på moglegheita for skjermovervaking og fortsette utprøving av sikker nettlesar.

Eit anna mogleg tiltak er at elevane gjennomfører eksamen på ein PC som er eigd av skolen, i staden for den personlege PC-en sin. Da blir moglegheita fjerna for å laste ned ikkje-tillatne program.

På lengre sikt, anbefaler Udir ein større gjennomgang av skriftleg eksamen. Det er fleire grunnar til å nå vurdere kva slags sluttvurdering vi skal ha i norsk skole i framtida. Den teknologiske utviklinga skaper nye utfordringar, og gjer at endring er nødvendig. Dette er ein del av arbeidet til Kvalitetsutvalget, der rapporten nå er ute på høyring.