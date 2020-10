Partene i meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv ble lørdag formiddag enige om en ny riksavtale.

- Avtalen innebærer et generelt tillegg på 50 øre timen for alle og en justering av minstelønnssatsene, sier sjefsforhandler Magne Kristensen i NHO reiseliv til NRK

Partene kom i mål etter mekling i mer enn ti timer på overtid, og avtalen blir nå sendt ut til avstemning med frist 16. november.

Det var varslet streik for over 800 hotellaansatte fra lørdag morgen.

- Forhandlingene var preget av den vanskelige situasjonen hotellnæringen nå er i på grunn av koronapandemien, sier Parats forhandlingsleder Grete Dieserud.

- Vi kunne nok ha ønsket oss mer, men under de rådende omstendigheter er dette greit nok, sier hun til NRK.

Claes Delp i Fellesforbundet sier at meklingen var veldig krevende, både ut fra bransjens vanskelige situasjon og innholdet i meklingen. Men han er fornøyd med at det økonomiske resultatet er på linje med frontfagene og at det er enighet om retten til forskuttering av sykepenger.

- Men vi har ikke fått gjennomslag for vår krav rundt bruken av ekstrahjelp og retten til fast månedslønn hver måned, sier han.