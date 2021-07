Økt vakthold, bistand fra politiet og strenge sikkerhetstiltak. Det er rammen når internasjonale mesterverk stilles ut i Norge for første gang på 60 år.

Ironisk nok henger de utstilt i et kunstlokale som var åsted for to av de mest omtalte kunsttyveriene på 2010-tallet.

DYRT: Motivet «Kortspillerne» ble i 2011 solgt for 1,4 milliarder kroner Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Vi har et vakthold langt utover det vi er vant til. Flere detaljer ønsker jeg ikke å gi, sier Petter Snare, direktør for Kode Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen.

Tidenes dyreste sist det ble solgt

For første gang på seksti år er flere av mesterverkene til den franske maleren Paul Cézanne (1839-1906) utstilt i Norge.

De utvalgte mesterverkene er forsikret for et sted mellom fem og 10 milliarder norske kroner.

HEMMELIG: Petter Snare avslører at det er mye hemmelighold knyttet til sikkerheten til utstillingen. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Da maleriet «Kortspillerne» sist ble solgt i 2012, ble verket omsatt for 1,4 milliarder kroner. Kjøperen var kongefamilien i Qatar.

På det tidspunktet var maleriet verdens dyreste.

Nå henger det i kunstlokalet Kode 1, tidligere Permanenten, i Bergen sentrum.

– Vi er stolt over hva byen har å by på i sommer, bemerker Snare.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hvem var Paul Cézanne?».

Antikke skatter kom aldri til rette

Men en annen historie er nok kunstdirektøren ikke like stolt over.

Kunst for uante verdier ble stjålet da maskerte menn tok seg inn i Permanenten en vinternatt i 2010.

Januar 2013 slo tyver til på nytt.

Porselensvaser fra 1700-tallet og en tusjstein fra Ming-dynastiet var blant skattene som forsvant på bare nitti sekunder.

Til sammen ble 81 gjenstander stjålet fra de antikke Kinasamlingene.

Seks menn ble dømt til fengsel, men ingen av gjenstandene er kommet til rette.

INNBRUDD: Overvåkningsbilder fra Permanenten museum i Bergen viser tyvne som stjeler over 20 kinesiske kunstgjenstander. Ifølge BT havnet de trolig hos nyrike kinesere som ville tilbakeføre nasjonalskattene Vesten stjal på 1800-tallet. Du trenger javascript for å se video. INNBRUDD: Overvåkningsbilder fra Permanenten museum i Bergen viser tyvne som stjeler over 20 kinesiske kunstgjenstander. Ifølge BT havnet de trolig hos nyrike kinesere som ville tilbakeføre nasjonalskattene Vesten stjal på 1800-tallet.

Skiftet alle vinduer

Snare er noe tilbakeholden med å fortelle om hvordan maleriene voktes døgnet rundt. Hvordan kunstlokalet er sikret, er sensitiv informasjon.

– Vi har hevet sikkerheten mye, blant annet har vi skiftet alle vinduene før utstillingen. Det måtte uansett gjøres, og nå fikk vi iallfall anledning til å bli ferdig, sier Snare.

Også politiet og brannvesenet er involvert i sikringen av utstillingen.

SIKRET: Maleriene blir voktet hele døgnet. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

I fjor skrev BA at kunstmuseet brukte 9 millioner kroner på sikringstiltak etter innbruddet i 2013.

Snare mener de tar sikkerheten av de uhyre kostbare maleriene på største alvor.

– Forsikringssummen viser litt hvilken samling vi har med å gjøre. Enkeltverkene hver for seg er utrolige verdifulle, dette er virkelig kunsthistoriske skatter, sier Snare.

– Museet har tatt lærdom

Utstillingen viser 12 oljemalerier, 10 tegninger og 2 trykk av Cézanne. Maleriene er vanligvis å se i storbyer som London og New York.

– Vaktene er overalt, Kode har tatt lærdom siden sist gang det gikk galt, sier kunsthistorieprofessor emirata ved Universitetet i Bergen, Siri Meyer.

VERDIFULLE: Bergensere kan se verdifull kunst denne sommeren og høsten. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Daværende ledelse fikk massiv kritikk for manglende sikkerhet ved museet.

Meyer minnes også det frekke Munch-tyveriet på selveste åpningsdagen av Lillehammer-OL.

– Kjent kunst tiltrekker seg oppmerksomhet, og er det er mye ansvar å passe på at ingen stjeler verkene, sier hun.

Cézanne-utstillingen i Bergen står til oktober.

Meyer har lagt merke til at mange besøkende ikke er typiske kunsthistorieinteresserte.

– Mange vil nok benytte anledningen i Bergen til å se kostbar og unik kunst.