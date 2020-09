Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det melder Bergens Tidende.

Einingsleiar Magny Nordtveit ved sjukeheimen, seier til avisa at ho er bekymra etter at i alt fire tilsette har blitt smitta.

– Det er tøft for dei tilsette. Det er tøft å vere redd for at du er den neste som blir smitta, seier Nordtveit til NRK.

Éin av dei smitta jobbar med dei sjukaste covid-19-pasientane. Nordtveit utelukkar ikkje at vedkomande kan ha blitt smitta medan ho stelte sjuke pasientar.

– Sannsynet er til stades for at vedkomande blei smitta på jobb, men vi kan ikkje vere heilt sikre, seier Nordtveit til NRK torsdag kveld.

Ho fortel at det no er i alt fire tilsette ved Fyllingsdalen sjukeheim som har testa positivt, tre av desse jobbar ved ei korttidsavdeling i ein annan del av sjukeheimen.

Fleire av bebuarane og dei tilsette på sjukeheimen er no i karantene og vil bli testa tre gonger dei næraste dagane.

– Éin pasient ved korttidsavdelinga har testa positivt, seier Nordtveit.