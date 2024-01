Kampen går direkte på NRK2 og NRK Sport torsdag kveld. Sendingen begynner klokken 18.30.

Torsdag møter Brann den tsjekkiske klubben Slavia Praha på bortebane, i nest siste kamp av gruppespillet i Mesterligaen.

Der trenger de kun ett poeng, altså uavgjort, for å ta seg videre til en historisk kvartfinale.

– Det er viktig for klubben og ekstra viktig for kvinnefotballen i Norge. Vi viser at vi kan bryte noen barrierer her og vi gjør noe som ingen andre har klart før, sier daglig leder i SK Brann, Christian Kalvenes.

Forrige oppgjør mellom Brann og Slavia Praha endte 1–0 på hjemmebane på Brann Stadion. Torsdag kan bergenserne sikre seg en historisk plass i sluttspillet.

– Det er en kjempegod sportslig prestasjon som er utrolig viktig for klubben, og som er med å bygge opp engasjement, entusiasme og oppmerksomhet, fortsetter Kalvenes.

Som en drøm

I nesten alle sine 28 leveår har Cecilie Redisch Kvamme vært en del av bergensfotballen.

Cecilie Redisch Kvamme hadde ikke trodd dette var mulig. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Hun tror viktigheten av det som kan skje på stadion i Mlada Boleslav ikke kan overvurderes.

– Dette kan absolutt bli den største dagen i bergensk kvinnefotballs historie. Ingen tvil, sier Kvamme etter siste trening på kamparenaen. – Det er store dager, store muligheter.

– Hadde du noen gang trodd at dette kunne skje?

– Nei, aldri! Så ærlig må jeg være. Men samtidig tenker vi på det på en annen måte enn de som står utenfra. Vi må ta en kamp av gangen.

Men spillerne innrømmer det er vanskelig å tilnærme seg kampen mot Slavia Praha som en vanlig kamp.

Justine Kielland innrømmer at det er sommerfugler i magen.

– Når en tenker på hva kampen betyr er det klart det er spesielt. Nå har vi en helt unik mulighet, og vi må virkelig ta vare på den, sier midtbanemotoren.

JUBEL: Branns Justine Kielland jubler etter at hun reduserte til 1-2 i kampen i gruppespillet i Champions League mellom Brann og Lyon på en fullsatt Åsane Arena. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Milepæl å bare være i selskapet

Men en kvartfinale i verdens største fotballturnering, var det nok ikke alle som hadde sett for seg da Brann kvalifiserte seg i oktober.

– Det var en milepæl i seg selv å bare være i det selskapet. Også er man jo litt forsiktige og pessimistiske, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Torp trekker fram forrige gang Brann prøvde å kvalifisere seg til turneringen, i 2022. Den gang ble Mesterligadrømmen knust av svenske Rosengård.

– Når man først klarer det nå, er man er jo kanskje redd for nivået som venter, og litt forberedt på at dette kan bli tøft, sier han.

Men så ble gruppene trukket. Brann havnet i gruppe med nevnte Slavia Praha, St. Pölten og storfavoritt Lyon.

– Jeg ble mye mer optimistisk. Det er ikke noe grunn til at St. Pölten eller Slavia Praha skal være så voldsomt mye bedre enn et av de beste lagene fra Norge, sier Torp, som også er tidligere Brann-spiller.

Daglig leder Kalvenes sier seg enig.

– Vi så jo at denne gruppen var den som det var mest mulig å få det til på. Det var virkelig alt å spille for, også fikk vi en såpass god start som selvfølgelig har gitt veldig mye selvtillit, sier han.

Martin Ho styrer siste Brann-trening før kampen mot Slavia Praha. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

En eventuell kvartfinale spilles ikke på Stadion

Kvartfinale vil bety mye for klubben, men gir ikke like stor uttelling økonomisk, ifølge Kalvenes.

– Det er ikke snakk om de store tallene, men disse pengene er veldig verdifulle. Det er jo ekstra reisekostnader til bortekamper og forberedelser. Men det er i hvert fall inntekter som er kjempeviktig for oss når vi fortsetter å bygge klubben og vår videre satsing.

Og hvis man vil være tidlig ute i planleggingen, kan Kalvenes bekrefte at en eventuell kvartfinale ikke vil spilles på Brann Stadion fordi arbeidet med banedekket først er klart uken etter.