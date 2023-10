– Viss me går vidare er det historisk, seier medieansvarleg Mette Hammersland i Brann.

For ei veke sidan knuste Brann det som har vore Skottland sitt beste lag dei siste 20 åra.

Glasgow City–Brann: 0–4.

Onsdag kan det bli nok ein bakoversveis på dei skotske damene.

Det er selt nesten 6000 billettar til returoppgjeret på Brann Stadion. Foto: Tuva Åserud / NTB

– Heilt enormt stort

Sjølv om dei ikkje vil ta sigeren på forskot, så er det store sjansar for at bergenslaget på onsdag kvalifiserer seg til gruppespelet Meisterligaen, også kjend som Champions League.

Det blir dei i så fall det første norske laget som klarar.

– Eg trur det blir ein mykje jamnare og tøffare kamp enn det blei i Glasgow, men me er førebudde, seier vikarkaptein Ingrid Stenevik.

I 2022 blei Brann slått av Svenske Rosengård, og gjekk ikkje vidare til Meisterligaen. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

– Det er historisk. Ingen norske lag har kome inn i meisterligaen slik det formatet er no, så det vil vera ei bragd, seier Bernt-Erik Haaland, som er Bergensavisen sin ekspert på kvinnefotball.

– Kor stort er det å koma til gruppespelet?

– Det er heilt enormt stort. Då kan du risikera å møta Barcelona, Bayern München, Manchester United – du kan få dei verkeleg store namna. Det er det største du kan oppleva på klubbnivå på kvinnesida, på same måte som for herrane, seier Haaland.

Tidlegare Brann-spelar og NRK-ekspert Carl-Erik Torp ser på den sannsynlege sigeren som ein viktig siger for norsk kvinnefotball.

– Kvinnefotball har falle litt bakpå. Me har ei stolt historie, men om me får plass i Champions League ser eg på det som ein eigen prestasjon, seier Torp.

Han er ikkje bekymra for bergenslaget.

– Eg har ei roleg tru på at det går fint. Dei har eit fantastisk utgangspunkt.

Carl-Erik Torp er ikkje bekymra for at Brann ikkje kjem inn i Meisterligaen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Trur ikkje dei veit kva dei har i vente

Då Brann besøkte Glasgow på heimebane førre veke, spelte dei på ein stadion som ikkje berre er mindre enn Brann Stadion, men også mindre enn Stemmemyren, der brannkvinnene vanlegvis spelar kampane sine.

Rundt 800 supporterar hadde møtt opp.

– Våre 30 supportarar laga mykje meir liv enn det dei andre 800 gjorde. Eg trur ikkje dei veit kva dei har i vente, seier Stenevik.

Brannfansen er «litt galne», seier Ingrid Stenevik. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Til returoppgjeret på Brann Stadion var det tysdag ettermiddag selt nesten 6000 billettar.

– Me syns jo det er veldig kjekt at folk har lyst til å koma på kamp og støtta oss inn i den avgjerande kampen i denne kvalifiseringa. Det er klart det betyr mykje for oss, seier Stenevik, som kallar brannfansen «litt galne».

Frå klokka 19.00 kan du høyra kampen i NRK Radio:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Følg Brann–Glasgow City frå klokka 19:».

Må spela Meisterliga på reservearena

Det er altså gode sjansar for at Brann tek seg vidare til gruppespelet. Men sjølv om dei skulle trekkja dei verkeleg store namna, så er det ingen sjanse for å få sjå verken Real Madrid, Bayern München eller Manchester United på Brann Stadion med det første.

Der skal nemleg grasmatta bytast ut. Meisterligaen må derfor spelast på Åsane Arena.

– Det er jo sjølvsagt litt kjedeleg at ein ikkje får flaumlys og festkveld på Brann Stadion. Det trur eg alle hadde håpa på, seier Torp.

– Men det kan bli fine rammer på Åsane arena også. Det er synd, men det er berre sånn det er. Det er inga krise sportsleg.