Bergensbanen går som normalt igjen

Bane Nor meldte natt til tysdag at trafikken går som normalt igjen på Bergensbanen. Strekninga mellom Arna og Vaksdal har vore stengt etter at eit godstog spora av ved Arna 22. mars. Avsporinga førte til store skadar på skinnegangen, kontaktleidningsanlegget og signalanlegget.