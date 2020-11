Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune har satt kommunal kriseledelse etter 448 smittede siste uken.

Torsdag kalte kommunen inn til ekstraordinær pressekonferanse. De presenterte følgende nye smitteverntiltak fra og med lørdag:

Maksimalt tillatt å være fem personer i egne hjem. Unntak for familier med flere enn fem personer og kohorter fra barnehager og barneskoler. Tidligere var taket på maksimalt ti personer.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan ha det. Tidligere har det vært anbefalt.

Påbud om digital undervisning for høyskoler og universiteter.

Innføre rødt nivå og hjemmeskole på videregående skoler.

Stenge breddeidrett og fritidsaktiviter for voksne

Reglene vil gjelde over 400.000 innbyggere i Bergen og nabokommunene. Tiltakene vil gjelde Alver, Askøy, Bergen Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden kommuner.

Bergen vil skrive tiltakene i forskrift, som gjør at tiltakene blir forbud og påbud.

– Nå er det tid for å være hjemme, sier Valhammer.

NYE TILTAK: Torsdag kveld innførte Bergen de strengeste smittevernstiltakene i byen siden mars. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Presenterer full tiltaksliste fredag

Byrådsleder Roger Valhammer sier at de fortsatt jobber med noen av tiltakene, og at de vil presentere flere tiltak i morgen.

– Vi vil komme med strengere begrensninger på offentlige arrangement og areaner der folk samles innendørs enn det regjeringen har varslet, sier Valhammer.

Han ville ikke si konkret hva tiltakene er, men at det kommer innstramminger for følgende steder:

Offentlig arrangementer og areaner

Uteliv- og serveringsbransjen

Idrettshaller, bibliotek, treningssenter og andre arenaer der folk samles. Kommunen vurderer stenging

– Jeg nevner dette nå fordi den nye forskriften vil gjelde lørdag. Jeg vil signalisere allerede i dag at de som planlegger å avholde arrangement i helgen, må forberede seg på at de må avlyses, sier Valhammer.

Nye tiltak nasjonalt

Tidligere torsdag varslet regjeringen om nye, landsomfattende tiltak. Erna Solberg ba folk holde seg hjemme og ha minst mulig sosial kontakt.

I tillegg presenterte de en smørbrødliste av tiltak som de ber regioner med høyt smittetrykk vurdere å innføre.

– Situasjonen i landet vårt er alvorlig, og Bergen har et høyt smittetrykk. Alle må forberede seg på at vi de neste ukene må holde oss mest mulig hjemme, og begrense sosiale treff og reiser til et minimum, sier byrådsleder Roger Valhammer.