I dag gikk 700 nye ansatte i private barnehager ut i streik.

Til sammen 3100 barnehageansatte streiker onsdag, men fra neste uke blir det enda flere.

Onsdag varsler Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet at ytterligere 500 blir tatt ut i streik fra mandag 14. november.

Da vil totalt over 3600 barnehageansatte være i streik.

Må avspasere fra jobb

Tonje Stautland og samboeren har vært avhengig av fleksible jobber for å få dagene til å gå opp. Sønnen Albert Størkson (3) går bare i barnehagen én dag i uka. Brudd i forhandlingene i barnehagestreiken: Ytterligere 700 ansatte tas ut onsdag

– Vi har vært heldige med foreldre og svigerforeldre som kan stille opp. Men jeg er også hjemme noen dager i uka, sier Stautland.

Disse barnehagene er allerede rammet av streik: Ekspandér faktaboks Askøy Læringsverkstedet Barnehage avd. Kleppe Bergen Espira Ulsetskogen barnehage

Bergen barneasyl

Bønestoppen Kanvas-barnehage

Damsgaard Kanvas-barnehage

Eplekarten steinerbarnehage

Espira Rubbestadneset barnehage

Fanatunet barnehage

Godvik barnehage

Haukedalsmyra Kanvas-barnehage

Kanadaskogen friluftsbarnehage

Kidsa Allestadhaugen

Kidsa Breistein

Kidsa Brønndalen

Kidsa Christinegård

Kidsa Eidsvåg

Kidsa Erleveien

Kidsa Festtangen

Kidsa Haukedalen

Kidsa Hylkje

Kidsa Kokstad

Kidsa Ladegården friluftsbarnehage

Kidsa Løvåsbakken

Kidsa Midtbygda

Kidsa Myrdal

Kidsa Nyhavn

Kidsa Olsvikfjellet

Kidsa Ospeli

Kidsa Sandgotna

Kidsa Slettebakken

Kidsa Sølvberget

Kidsa Tertitten

Kidsa Varden

Kidsa Vågedalen

Kidsa Øvre Sædal

Kidsa Øvsttun

Kidsa Øyrane

Kjenndalslia Kanvas-barnehage

Kladden Kanvas-barnehage

Olsvikåsen Kanvas-barnehage

Prismen Kanvas-barnehage

Sandslimarka Kanvas-barnehage

Straumsgrend barnehage

Tryllefløyten steinerbarnehage

Våkleivbrotet Kanvas-barnehage Bømlo Espira Finnås barnehage

Espira Hollund barnehage

Espira Moster barnehage

Espira Rubbestadneset barnehage

Espira Salamonskogen barnehage

Maurtua barnehage Bømlo Bodø Bamsebo barnehage

Gla ungan barnehage

Labbetuss barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Bodøsjøen

Læringsverkstedet barnehage avd Knerten

Læringsverkstedet barnehage avd Maskinisten friluftsbarnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Nerenga

Læringsverkstedet barnehage avd Notveien

Læringsverkstedet barnehage avd Saltvern

Læringsverkstedet barnehage avd Trålveien

Lillevollen barnehage

Rønvik menighetsbarnehage

Trollmyra barnehage

Grønnåsen Barnehage AS Bærum Bekkestua Kanvas-barnehage

Espira Evje barnehage avd Blåveisbakken

Espira Evje barnehage avd Nøtteskogen

Espira Evje barnehage avd Skogholtet

Læringsverkstedet barnehage avd Fornebu idrettsbarnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Jar idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Lysaker idrettsbarnehage

Reddiken Kanvas-barnehage Eidsvoll Læringsverkstedet barnehage avd Bjørnsrud skog

Læringsverkstedet barnehage avd Dal

Læringsverkstedet barnehage avd Folkeparken Dal

Læringsverkstedet barnehage avd Mork

Læringsverkstedet barnehage avd Råholt

Hoppensprett Camilla aktivitetsbarnehage

Hoppensprett Feiring barnehage Halden Alfheim barnehage

Espira Oreid barnehage

Høvleriet barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd DoReMi Halden

NLM barnehagene avd Tryggheim barnehage Halden

Skogkanten dyr og naturbarnehage

Solbakken naturbarnehage

Solbakkeparken barnehage

Trolltangen naturbarnehage Karmøy Aski barnehage

Espira Karmsund barnehage

Espira Litlasund barnehage

Espira Sletten barnehage

Espira Tjøsvoll barnehage

Espira Veldetun barnehage

Espira Østrem barnehage

Espira Århaug barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Kopervik

Læringsverkstedet barnehage avd Åkrasanden

Eventyrhagen barnehage

Hakkebakkeskogen barnehage Vormedal

Norheim barnehage

Rusvik naturbarnehage

Ryvingen barnehage

Sandtoppen Naturbarnehage As

Slågstemmen barnehage Kristiansand Eplehagen barnehage

Espira Dvergsnes barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Bispegra

Læringsverkstedet barnehage avd Bråvannsåsen

Læringsverkstedet barnehage avd Eidet

Læringsverkstedet barnehage avd Fidje

Læringsverkstedet barnehage avd Grim

Læringsverkstedet barnehage avd Hellemyr Solkollen

Læringsverkstedet barnehage avd Kuholmen

Læringsverkstedet barnehage avd Liantjønn

Læringsverkstedet barnehage avd Lindebøskauen

Læringsverkstedet barnehage avd Ravneheia

Læringsverkstedet barnehage avd Skomagergada

Læringsverkstedet barnehage avd Søgne

Læringsverkstedet barnehage avd Sørlandsparken

Læringsverkstedet barnehage avd Tveit

Læringsverkstedet barnehage Solkollen avd Hånes

Strai barnehage Oslo Akersveien Kanvas-barnehage

Andromeda barnehage

Arnebråtveien barnehage

Barn i Sentrum AS - Bakketoppen Barnehage

Betha Thorsen Kanvas-barnehage

Bjerkealleen Kanvas-barnehage

Blindern barnestuer

Dumpa Kanvas-musikkbarnehage

Espira Gartnerløkka barnehage

Espira Grefsen stasjon barnehage

Espira Marienfryd barnehage

Espira Spirea barnehage

Fjordbyen barnehage

Godbiten barnehage

Grønland barnehage

Hovseter barnehage

Lille Grønland barnehage

Lillomarka Kanvas-barnehage

Lindebergstua Kanvas-barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Bjerke Panorama

Læringsverkstedet barnehage avd Bryn

Læringsverkstedet barnehage avd Grefsen Terrasse

Læringsverkstedet barnehage avd Haugerudhagan

Læringsverkstedet barnehage avd Hauketo

Læringsverkstedet barnehage avd Konfektfabrikken

Læringsverkstedet barnehage avd Langaard

Læringsverkstedet barnehage avd Mortensrud

Læringsverkstedet barnehage avd Myrens

Læringsverkstedet barnehage avd Vestskrenten idrettsbarnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Årvollveien

Læringsverkstedet Ekeberg idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Torshovhagen barnehage

Læringsverkstedet Østmarka idrettsbarnehage

Midtstuen Kanvas-barnehage

Mosaikk barnehage

Myrer Kanvas-barnehage

Preståsen Kanvas-barnehage

Ragnas Hage

Rektorhaugen Kanvas-barnehage

Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage

Rønningen Kanvas-barnehage

Skogbrynet Kanvas-barnehage

Skovheim Kanvas-barnehage

Solemskogen naturbarnehage

Stålverkskroken barnehage

Svartdalsparken Kanvas-barnehage

Tinkern Kanvas-barnehage

Tørtberg Kanvas-barnehage

Valle Hovin idrettsbarnehage

Økernly barnehage

Østensjø Kanvas-barnehage Sandnes Espira Eikenøtta naturbarnehage

Espira Krystallveien barnehage

Espira Lura barnehage

Espira Sandtoppen naturbarnehage

Espira Taremareby barnehage

Espira Vagletjørn barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Vatnekrossen

Læringsverkstedet barnehage avd Bratteborg

Læringsverkstedet Osa gårdsbarnehage

Læringsverkstedet Strutsen naturbarnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Julebygda

Svanholmen Kanvas-barnehage Sarpsborg Borgen barnehage Sarpsborg

Hannestad barnehage

Kulås barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Bamsebo

Læringsverkstedet barnehage avd Hinkenhopp

Læringsverkstedet barnehage avd Kløvningsten

Læringsverkstedet barnehage avd Sarpsborg DoReMi

Læringsverkstedet barnehage avd Store Tune gård

Storeper barnehage

Tubus idrettsbarnehage

Tveterhytta barnehage Skien Espira Kulturstien barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Gustavas Hage

Læringsverkstedet barnehage avd Harmonien

Læringsverkstedet barnehage avd Klyveskogen

Læringsverkstedet barnehage avd Kongerød

Læringsverkstedet barnehage avd Limi Naturbarnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Maurtua

Læringsverkstedet barnehage avd Trollmyra naturbarnehage

Læringsverkstedet barnehage Solkollen avd Bøle Stavanger Boganes barnehage

Byfjordparken barnehage

Børesvingen barnehage

Egenes idrettsbarnehage

Espira Fjellsenden barnehage

Espira Scala Hundvåg barnehage

Espira Scala Tasta barnehage

Espira Tastarustå barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Lervig Brygge

Læringsverkstedet barnehage avd Trollberget

Mjughaugskogen barnehage

NLM barnehagene avd Misjonsbarnehagen Lasseliten Trondheim Berg barnehage

Domkirken barnehage

Dronning Mauds minne barnehage

Espira Kystad gård barnehage

Lademoen barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Buenget

Læringsverkstedet barnehage avd Byåsen Stavne

Læringsverkstedet Barnehage Avd Dalgårdtunet

Læringsverkstedet barnehage avd Granåslia

Læringsverkstedet barnehage avd Hammersborg

Læringsverkstedet barnehage avd Humlehaugen

Læringsverkstedet barnehage avd Vårres

Læringsverkstedet Sætra idrettsbarnehage

Midtbyen barnehage - Trondhjems asylselskap

NLM barnehagene avd Spiren barnehage

Solbakken barnehage

Stavsetmyra barnehage

Sætra barnehage Tønsberg Belmar barnehage

Brekke naturbarnehage

Glitne Kanvas-barnehage

Linnestad barnehage

Løkebergstua barnehage

Ramnes private barnehage

Solsikken Kanvas-barnehage

Stiftelsen Regnbuen barnehage Ullensaker Hoppensprett avd Gystad

Hoppensprett avd Nordkisa

Hoppensprett avd Skogmo

Hoppensprett avd Solbakken

Hoppenspretthallen AS

Læringsverkstedet barnehage avd Ekornrud

Læringsverkstedet barnehage avd Gystadmarka

Læringsverkstedet barnehage avd Nordbymoen

Læringsverkstedet barnehage avd Skogmo

Læringsverkstedet barnehage avd Verkensveien Øygarden NLM - Barnehage i Øygarden AS

Blomvåg

Toftøy Ålesund Barnas hage Larsgården

Brattvåg barnehage

Ebbegarden barnehage

Heimdalen barnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Blindheim

Læringsverkstedet barnehage avd Olsvika

Læringsverkstedet barnehage avd Åse

NLM barnehagene avd Tryggheim barnehage Brattvåg

NLM barnehagene avd Tryggheim barnehage Vatne

NLM barnehagene avd Tryggheim barnehage Ålesund

Veslefrikk barnehage Ålesund



Hun har brukt avspaseringsdager til å være hjemme sammen med sønnen.

Albert Størkson elsker Kaptein Sabeltann, så det går mye i rollespill om dagen på hjemmebane, ifølge moren. Foto: Privat

– Men de tar jo slutt en dag også, sier hun.

Hun frykter hun etter hvert må ta ulønnet permisjon fra jobb. Kabalen for neste uke er ikke løst.

– Lange dager hjemme

Ansatte i private barnehager har vært i streik siden 15. oktober. På Bømlo er seks av åtte barnehager rammet av streik.

Det kan være utfordrende å stimulere sønnen like mye som i barnehagen.

– Det blir lange dager hjemme. Barna er vant til en viss form for aktivitet, som de kanskje ikke får hjemme på samme måte, sier Stautland.

Stautland innrømmer at det blir litt mer TV-titting for sønnen enn normalt. Men når Vestlandsværet byr på sol, blir det leking med vann og såpebobler utendørs.

– Jeg forstår grunnen til at de ansatte streiker, men jeg håper det snart er over, sier hun.

Barnehagestreiken trappes enda en gang opp, og fra mandag neste uke skal flere ansatte ut i streik. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Tvungen mekling

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og de tre fagforeningene har i denne uka vært i frivillig mekling, men forhandlingene ble brutt.

15. november må partene møte til tvungen mekling, som er lovpålagt etter 30 dagers streik.

Partene er uenige om blant annet pensjonsordningen til de ansatte i private barnehager.

– Dette er en kamp vi må ta nå. Vi gir oss ikke før ansatte i PBL-barnehagene får like god pensjonsordning som de har i offentlige og andre private barnehager.

– Vi vet at det er at mange foreldre og barn som blir rammet. Det er beklagelig, men vi takker for all støtten vi har fått, spesielt fra alle foreldre med barn i barnehagene, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundet, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen i Delta.

PBL beklager også overfor de mange familiene som er rammet.

– Vi har strukket oss langt for å komme fagforeningene i møte, men opplever ingen reell bevegelse fra motparten, sa administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL tirsdag.