Bakervik (Ap) åpner opp for bybane-samtaler med Høyre

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), åpner opp for samtaler med Høyre og partiets byrådslederkandidat Christine Meyer. Arbeiderpartiet begrunner dette med et forsøk på å berge Bybanen. Det bekrefter Arbeiderpartiet overfor NRK.

I en SMS går Bakervik likevel hardt ut mot sin motkandidat:



– Er det en ting dagene siden valget har lært meg, så er det at Meyer er uberegnelig og mangler kontroll.

– Dersom min eventuelle avgang kan redde Bybanen er jeg i dag, som jeg var i forrige uke, villig til å diskutere det med Meyer: Dette har jeg formidlet til henne flere ganger, men hun har ikke vært interessert.

Meyer på sin side retter skyts tilbake mot Bakervik:

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet nå har snudd og innser at det er behov for brede forlik og en konstruktiv samtale på tvers av blokkene i neste bystyreperiode. Nå sitter vi i sonderinger med Frp, Senterpartiet og andre partier, som en direkte konsekvens av at Bakervik sa nei til Høyres håndsutrekning forrige uke, skriver hun i en SMS.

Meyer skriver videre at Høyres mål er å sørge for et skifte og et borgerlig byråd:

– Høyre er for å bygge bybane til Åsane og dersom Ap-regjeringen faktisk mener at den skal realiseres, så er det ingenting i veien for at de kan bevilge penger – også dersom tunnelalternativet utredes.



Det var BT som først meldte saken.