16-åring varetektsfengsles i ytterligere to uker

I nærmere åtte uker har en 16 år gammel gutt vært varetektsfengslet for drapsforsøk på en jevnaldrende.

Han er siktet for å ha knivstukket en jevnaldrende gutt 25.februar på Os utenfor Bergen, og har siden sittet i varetekt.

I dag ba politiet om ytterligere to uker varetektsfengsling av 16-åringen, og begrunnet dette med gjentakelsesfare.

Dette fikk politiet medhold i, bekrefter gutttens forsvarer til NRK.

– Jeg vil gå gjennom kjennelsen sammen med ham og tar det derfra, sier forsvarer Bertil Rønnestad til NRK.

Politiadvokat Eli Valheim er likevel klar på at varetektsfengsling er et svært inngripende tiltak mot mindreårige. Valheim mener at det derfor ikke er optimalt at 16-åringen også videre skal sitte fengslet i Bjørgvin fengsel.

– Det er ikke ønskelig at mindreårige sitter over lengre tid i varetekt. Dersom det hadde vært et tilbud til ham i dag fra barnevernet, hadde han blitt løslatt mot en institusjonsplass, sier Valheim til NRK og legger til:

– Det beste hadde vært om barnevernet hadde en institusjonsplass til ham, men slik er det ikke i dag. Barnevernet sier det ikke er plass til ham ved noen institusjon, slik kapasiteten deres er nå. Dermed faller ansvaret på kriminalomsorgen.