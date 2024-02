16-åring sikta for drapsforsøk

Ein 16-åring er sikta for drapsforsøk etter knivstikkinga på Os utanfor Bergen søndag. 16-åringen blir avhøyrt av politiet måndag ettermiddag. Det var VG som melde om siktinga først.

– Eg veit ikkje korleis han stiller seg til siktinga. Det er ingen tvil om at det er ei alvorleg sak, seier påtaleansvarleg i Vest politidistrikt, Eli Valheim, til avisa. Ho opplyser at sikta er under oppfølging av barnevernet.